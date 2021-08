Expo Dubai: otto scrittori raccontano la bellezza

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Il Premio Strega Emanuele Trevi è l'autore del primo di una serie di otto saggi a firma dei docenti dell'Accademia di scrittura creativa Molly Bloom, pubblicati dal Corriere della Sera, che celebreranno i valori ispiratori della Partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

Bellezza, Creatività, Esperienza, Architettura, Talento, Linguaggio, Competenza, Innovazione: sono questi i temi che ispireranno i racconti dell'Italia alla prossima Esposizione Universale. Dopo il saggio di Trevi, pubblicato questo sabato e dedicato al tema dell'Innovazione, il Corriere della Sera pubblicherà i racconti del Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, dei Premi Strega Alessandro Piperno e Sandro Veronesi, di Camilla Baresani, Leonardo Colombati, Valerio Magrelli e Veronica Raimo. "La Bellezza unisce le Persone" - il claim del Padiglione Italia - è il principio che anima la partnership tra Molly Bloom e il Commissariato per la partecipazione del nostro Paese a Expo Dubai e si articolerà in un'ampia gamma di iniziative che abbracceranno tutto il semestre espositivo.

"La Bellezza dell'Italia che porteremo all'Expo di Dubai è il racconto del nostro Paese in viaggio tra memoria e futuro, fra tradizione e innovazione, in perenne navigazione verso le nuove terre della conoscenza e del sapere. Grazie alla musa ispiratrice di Molly Bloom, questa narrazione prende ora forma e parole dalla creatività di otto scrittori. Tra immaginazione e realtà, è la Bellezza italiana che unisce le Persone", ha detto il Commissario italiano per Expo Dubai Paolo Glisenti. "Siamo davvero entusiasti e anche orgogliosi di poter contribuire a raccontare l'Italia e la sua bellezza nel contesto dell'Esposizione Universale" ha dichiarato Leonardo Colombati, Rettore dell'Accademia Molly Bloom. (ANSA).