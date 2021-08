Boldrini e Quartapelle insieme per Le donne di Minsk

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - LAURA BOLDRINI/LIA QUARTAPELLE, LE DONNE DI MINSK. La rivolta pacifica per la democrazia in Bielorussia (Infinito Edizioni, pp.112. euro 14). Un omaggio doveroso alla straordinaria prova di coraggio delle piazze bielorusse, in modo particolare delle donne, ma anche una analisi sulla condizione sociale e politica di un Paese di cui ancora non conosciamo abbastanza: è in libreria "Le donne di Minsk" (Infinito Edizioni), volume scritto a quattro mani da Laura Boldrini e Lia Quartapelle per raccontare la mobilitazione popolare, soprattutto femminile, contro la conferma a presidente della Bielorussia di Aleksandr Lukashenko, scoppiata subito dopo aver appreso il 9 agosto 2020 il risultato delle elezioni frutto di brogli e intimidazioni. Le autrici, colpite dalla protesta (che seppur pacifica ha scatenato una lunga serie di arresti e torture nei centri di detenzione) e dall'attivismo delle donne, hanno deciso di partire per Vilnius per incontrare la leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, e dare il proprio appoggio: tornate in Italia, hanno fondato un comitato di solidarietà che intende sostenere il processo democratico nel Paese. Il libro, con la prefazione di Anna Zafesova, l'introduzione di Giulia Lami e gli interventi di Ekaterina Ziuziuk e Riccardo Noury, ripercorre a un anno di distanza questa storia di diritti negati e resistenza. (ANSA).