L'originalità delle donne, la Commedia di Dante

'LA COMMEDIA DELLE DONNE. The Comedy of women. Nove Donne della Divina Commedia'.

(Longo Editore Ravenna, 20 euro) Tra le tante novità' editoriali germogliate in questo 700/0 anniversario della morte di Dante, 'La Commedia delle Donne' dell'artista italiana e americana Marina Sagona merita una menzione particolare per il coraggio e l'originalità del suo progetto dantesco. Delle donne incontrate da Dante non esiste una iconografia certa: Sagona comincia il suo viaggio raffigurandone nove, tre per ogni cantico, Francesca, Beatrice e Maria ovviamente, ma anche le Arpie e la Puttana sciolta. Il suo viaggio prosegue coinvolgendo scrittrici affermate (Judith Thurman, Sophie Gee, Jhumpa Lahiri, Nicole Krauss, Carol Musketeers-Dukes, Alice Sebold, Leslie Jamieson, Claire Messud e Anna Finder) che interpretano i suoi ritratti restituendoci la forza archetipica delle donne della Divina Commedia attraverso storie personali, recupero di memoria storica, atti di denuncia.

Il risultato è un grande autoritratto, dove ogni donna può ritrovare il proprio inferno, purgatorio o paradiso quotidiano, in un gioco di rimandi in cui l'arte ispira altra arte e in cui la storia di una può diventare quella di tutte. Come quella della Puttana sciolta, che Sagona ci rappresenta nuda con quattro piccoli buchi al posto di bocca, seni e pube. 'Le puttane sono buchi' scrive Alice Selbod che fa precedere il suo ritratto narrativo ambientato tra le ragazze che si vendono a Hunts Points, a Brooklyn, e nel Tenderloin di San Francisco, dall'epitaffio dedicato a Jackie, una giovane prostituta senzatetto (16/9/91-8/8/14): ''Se sei una ragazza e vivi per strada, vieni violentata. E' così e basta''. Maria, che Sagona rappresenta come un' adolescente dalla bellezza eterea, che ci scruta da dietro un velo azzurro, riporta Anna Funder alla storia di una zia che non si è mai ripresa dall'aver dovuto dare via suo figlio appena nato. Dopo aver scoperto che il figlio e' diventato filosofo e qualche volta viene intervistato da Radio National australiana, si siede nella sua cucina a 2000 km di distanza, sperando di ascoltarne la voce. Lui è il suo unico figlio e lei, a suo modo, è una madre vergine. Originale anche lo sguardo di Judith Thurman su Francesca (il cui volto chiaro e' il risultato dello spazio strappato al nero nel ritratto di Marina Sagona) : saputo della decisione di chiudere l'Inferno, esita a ritornare nel mondo dei vivi, al contrario di Paolo che scalpita per andare. Una riflessione sofferta sul tempo che passa, su come le donne vivono l'amore nell'età più avanzata, nella vecchiaia.

Il libro - che si avvale dell'introduzione di Column McCann e i cui testi sono proposti in italiano e in inglese - è anche una testimonianza di quanto Dante sia studiato e amato in America.

Per Martino Marazzi, professore di letteratura italiana che contribuisce alla ricchezza del progetto, il Dante statunitense è ad alto Ph femminile e con la Commedia delle Donne si potrebbe quasi parlare di un Dante ai tempi del me-too. La pubblicazione del libro in Italia è stata sostenuta da Ravenna Festival che rafforza in questo modo la sua forte ed originaria connotazione dantesca.