De Crescenzo, storie d'amore e libertà con il Mattino

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Esce venerdì, distribuito gratuitamente in allegato con il quotidiano 'Il Mattino' il libro 'Luciano De Crescenzo, storie d'amore e di libertà', curato a Titta Fiore e Federico Vacalebre, edito da Guida nella collana 'Ieri, oggi e domani'.

In 144 pagine il volume è un omaggio allo scrittore, regista, attore, filosofo e divulgatore, oltre che ingegnere, scomparso a Roma il 18 luglio 2019 (era nato a Napoli, 18 agosto 1928) autore di best seller internazionali, commedie cinematografiche cult , personaggio televisivo amatissimo, creatore dell'indimenticabile Professore nato nel 1977 con 'Così parlò Bellavista. Napoli, amore e libertà'.

Nel libro in regalo domani con il quotidiano napoletano sono raccolte proprio le sue riflessioni apparse sulle pagine del Mattino, dal 1979, sui più svariati argomenti di cronaca, ma non solo. Si possono leggere le testimonianze della figlia Paola, dei grandi amici Renzo Arbore e Marisa Laurito, Marina Confalone e Geppy Gleijeses, e di Alessandro Siani, autore con De Crescenzo dell'ultimo libro, Napolitudine, e ancora, contributi del direttore del Mattino Federico Monga, di Massimo Adinolfi, Valerio Caprara e Marco Ciriello, un'intervista di Luciano Giannini a Maurizio Costanzo, oltre ai testi dei due curatori del volume. Non manca un inedito di De Crescenzo, su Carosone. Si tratta del quarto volume de Il Mattino dopo quelli dedicati a Giancarlo Siani, Pino Daniele e Diego Armando Maradona, la promozione è valida solo in Campania. (ANSA).