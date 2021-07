Libri e bambini, il divertimento è tra le pagine

(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 11 LUG - Un antidoto sicuro contro la noia, da sfogliare da soli o con mamma e papà tra un bagno al mare o una passeggiata nei boschi di montagna: anche questa estate, come ogni anno, fioccano le pubblicazioni per i lettori più giovani, dai titoli avventurosi a quelli romantici fino ai libri-gioco, perché in fondo quando il sole scotta e il caldo non lascia tregua non c'è niente di meglio di un buon libro per lasciare spazio all'immaginazione e conquistare un po' di relax. È tutta dedicata alla scoperta della musica l'offerta di Curci, con tanti libri accattivanti tutti arricchiti di cd, playlist online e contenuti extra: si passa da "Buongiorno Buonanotte" di Alessandra Auditore e Francesca Bottone (0-6 anni. Illustrazioni di Francesca Carabelli) a "Mozart, il Genio illuminato dalle stelle" di Carl Norac (6-9 anni. Illustrazioni di Marie Dorléans), dalla collana "Magie dell'opera" (dai 7 ai 10 anni) con i più celebri titoli del melodramma (Carmen, Traviata, Toscana, Barbiere di Siviglia), a "La notte in cui inventarono il rock" di Reno Brandoni (7-12 anni. Illustrazioni di Chiara Di Vivona) e "Una fantastica storia della musica raccontata ai ragazzi" di Remo Vinciguerra (12-15 anni. Illustrazioni di Chiara Lorenzini). "Crea la tua Divina Commedia. L'Inferno" è il libro gioco di Giuseppe D'Anna edito da Gallucci, per bambini dagli 8 anni in su: tra attività divertenti come scrivere, disegnare e ritagliare, il volume permette ai lettori di fare un giro nelle profondità degli inferi grazie alla guida attenta di Virgilio e anche di "mandare al diavolo" i demoni più antipatici. Altre due novità, ma per bambini più piccoli, ancora con Gallucci: "Betta salva le api" (+5) di Catherine Jacob (disegni: Lucy Fleming) racconta la passione per insetti, ragni e lumache di una bambina curiosa, impegnata a salvare un alveare con la sua lente di ingrandimento, mentre "Nel mio piccolo grande cuore" di Christine Roussey (+3) svela il potere delle emozioni e i cambiamenti dell'umore con semplicità attraverso i colori.

L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani dedica ai bambini tra i 5 e i 9 anni "Treccani Junior", 4 volumi con oltre 760 disegni e 300 immagini: i titoli dei volumi - Osservare, Scoprire, Imparare, Conoscere - guideranno i piccoli lettori alla comprensione del significato di concetti e valori complessi, semplificati con un linguaggio adatto alla loro giovanissima età. Celebra la fiducia in se stessi e il valore dell'amicizia il libro di Sam Copeland "Charlie diventa un pollo", edito da Salani: un bambino, pieno di preoccupazioni - il fratello in ospedale, i genitori nel panico e i bulli a scuola che lo hanno preso di mira - solo quando è in preda all'ansia riesce a trasformarsi in vari animali, ma con l'aiuto dei suoi amici imparerà a sfruttare al meglio il suo speciale potere. Per Nord-Sud Edizioni esce invece "I Bislunghi e i Biscorti" di Annalisa Strada, che svela, attraverso due popoli desiderosi di farsi la guerra ma impossibilitati a combatterla, quanto la diversità possa essere fonte di ricchezza. Rossana Campo è l'autrice di "La streghetta Emma e la principessa Bettina", edito da Solferino Young: il libro racconta l'amicizia nata tra Emma, che vive nel cuore della foresta insieme alla mamma, la nonna e altre donne un po' strane chiamate streghe dalle quali ha imparato ad accettarsi per come è e a godere di ogni momento, e Bettina, una vera principessa che piange disperata nel bosco in cerca del suo cavaliere.

Un romanzo romantico e intenso, adatto agli adolescenti che vivono i primi amori, è "Forse ci ritroveremo" dell'autrice bestseller Emily Lockhart, edito da De Agostini: la trama vede al centro la diciassettenne Adelaide che dopo una delusione d'amore pensa e ripensa a cosa sarebbe successo se le cose fossero andate in un modo diverso, provando a vivere nel corso di un'estate ogni variante possibile dei momenti importanti della sua vita. Sempre con De Agostini esce "Webster & Co. Il portale per l'aldilà" di William Lashner: pensato per bambini dai 10 anni in su, il libro narra le avventure di una giovane avvocatessa, alle prese con clienti un po' particolari, creature spaventose dotate di zanne e artigli affilati. (ANSA).