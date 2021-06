Tra incontri e mostre, al via Vicino/lontano con 200 ospiti

(ANSA) - UDINE, 21 GIU - Oltre 70 gli appuntamenti in programma, tra confronti, incontri, concerti, mostre e proiezioni, con 200 protagonisti, nella 17/a edizione del festival Vicino/lontano 2021, in programma a Udine dal 1° al 4 luglio, in presenza, nel segno delle "distanze", tema iconico della lunga sospensione pandemica. Anche quest'anno sarà il Premio letterario internazionale Terzani a chiudere il festival, con la serata per la consegna del riconoscimento allo scrittore, poeta e attivista ambientale islandese Andri Snær Magnason, autore de Il tempo e l'acqua (Iperborea, traduzione di Silvia Cosimini). Il vincitore sarà premiato da Angela Terzani, presidente di Giuria del Premio, e intervistato da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.

Tra gli altri ospiti del festival, Luciano Floridi, Lucio Caracciolo, Carlo Ginzburg, Maurizio Ferraris, Marcello Fois, Marino Niola, Maurizio Scarpari, Barbara Spinelli, Zerocalcare, Francesca Mannocchi, Claudia Lodesani, Alessio Romenzi, Annalisa Camilli, Elena Esposito, Cecilia Robustelli, Valerio Cataldi, Marina Lalović, Fabrizio Barca, Matteo Zuppi, Donatella Di Cesare, Innocenzo Cipolletta, Alberto Mingardi, Cosimo Miorelli, Barbara Schiavulli, Ernesto Caffo, Zehra Doğan, Alessio Lasta.

