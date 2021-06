A Chiari il primo forum dei Bookinfluencer il 26/6

(ANSA) - CHIARI, 01 GIU - Ruota attorno all'incontro e al confronto tra chi racconta i libri su blog e social network e i mondi dell'editoria e dei media il Forum Nazionale dei Bookinfluencer, in programma il 26 giugno nell'ambito della Rassegna della Microeditoria di Chiari allestita negli spazi di Villa Mazzotti. Evento conclusivo di Book Tales - l'iniziativa promossa da Città di Chiari per Chiari Capitale del Libro - il Forum, curato e condotto da Paola Di Giampaolo, ha l'obiettivo di delineare la figura del bookinfluencer, raccontandone le storie e lo stile, ma anche il ruolo nella diffusione e nella vendita dei libri. All'evento è prevista la partecipazione di molti ospiti, da Angelo Piero Cappello, direttore CEPELL Centro per il Libro e la Lettura, a Marino Sinibaldi (presidente CEPELL), da Matteo Biagi (curatore del sito Qualcunoconcuicorrere.org) a David Frati (direttore di Mangialibri.com), e poi Giovanna Burzio (curatrice di Bookinfluencer. Chi parla di libri e dove trovarli, La Corte editore), Giulia Fossati (digital PR di GEMS Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) e Stefania Soma, nota in rete come "Petunia Ollister". Durante il forum si svolgerà la premiazione del concorso letterario "Io, Bookinfluencer", le cui iscrizioni saranno aperte fino al 12 giugno. I partecipanti al concorso - divisi tra esordienti e big - dovranno produrre un audio, una recensione, un carosello o una serie di storie per Instagram, in cui mettersi alla prova nel raccontare il libro preferito in modo creativo per spingere il pubblico a leggerlo. (ANSA).