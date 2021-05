'Andersen Festival' torna in nome delle 'Emozioni'

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Mille fiabe inedite scritte da autori di tutto il mondo dal 10 al 13 giugno a Sestri Levate daranno linfa alla 24/ma edizione dell'Andersen Festival, la kermesse internazionale gratuita dedicata al mondo della favola, durante la quale come da tradizione sarà consegnato il 54/mo 'Premio Andersen-Baia delle Favole'. L'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo e il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio hanno presentato il programma stamani a Genova.

"Sarà una delle prime manifestazioni nazionali in presenza nell'ambito del calendario di Restart Liguria. - sottolinea Cavo - Uno degli eventi culturali che la Regione sostiene da sempre con un calendario molto variegato per tutte le età". I luoghi più suggestivi di Sestri Levante saranno trasformati in palcoscenici a cielo aperto e sotto le stelle con artisti, concerti, spettacoli teatrali, incontri con scrittori e appuntamenti di ogni tipo. "Sarà un festival in sicurezza, con numerose manifestazioni su prenotazione, un buon modo per far ripartire la Liguria. - ha detto Ghio - Quest'anno il tema della manifestazione sarà la parola 'Emozioni', declinata nelle sue varie forme, a indicare le emozioni in un periodo strano e difficile, e le belle emozioni che la ripartenza post covid ci deve dare. questa edizione sarà connotata dalla solidarietà - aggiunge il sindaco -: festeggeremo i 50 anni di Medici senza frontiere, che parteciperanno al festival ricordando che l'umanità deve più che mai rimanere coesa". La manifestazione è promossa dal Comune di Sestri Levante e prodotta dalla 'Mediterraneo Servizi'. La consegna del 'Premio Andersen-Baia delle Favole' si terrà sabato 12 giugno alle 11 nel Convento dell'Annunziata con Lidia Ravera, presidente della giuria del premio. (ANSA).