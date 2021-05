Esce in Italia memoir di Flea dei Red Hot Chili Peppers

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - FLEA, ACID FOR THE CHILDREN (HARPERCOLLINS, PP. 448, EURO 19.00). Flea, mitico bassista e co-fondatore dei Red Hot Chili Peppers, si racconta in 'Acid for the children', pubblicato da HarperCollins nella traduzione di Stefano Chiapello.

Ci sono i vertiginosi momenti di gloria e le tragiche cadute.

C'è tutta la straordinaria storia di Michael Peter Balzary, meglio conosciuto con il nome d'arte Flea, che prende il via a Rye, New York, dove si trasferisce con la famiglia da bambino.

"Sono cresciuto terrorizzato dai miei genitori, e in generale dalle figure paterne, che mi hanno causato molti problemi più tardi nella vita" racconta Flea, musicista americano di origine australiana, nato a Melbourne nel 1962, e attore occasionale.

Quando i suoi genitori divorziarono, sua madre Patricia si risposò con un musicista jazz, che invitava spesso musicisti a casa sua per delle jam session. Furono proprio questi momenti a far nascere in Flea l'interesse e l'amore per la musica. La famiglia si trasferì a Los Angeles, dove Flea rimase affascinato dalla tromba, idolatrando musicisti come Miles Davis, Dizzy Gillespie e Louis Armstrong. Ma la situazione andò peggiorando e la famiglia presto si disgregò.

Flea comincia a fumare erba a 13 anni, passando ben presto a una vera dipendenza dalle droghe pesanti. A 14 anni era sulla strada e poco dopo incontrò un altro emarginato e tossicodipendente di nome Anthony Kiedis. I due decisero di formare una band e diventarono in breve i Red Hot Chili Peppers, uno dei gruppi rock più famosi e apprezzati al mondo, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2012. (ANSA).