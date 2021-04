W.W. Norton mette fuori stampa la biografia di Roth

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 28 APR - In una clamorosa decisione, la casa editrice della biografia di Philip Roth l'ha messa in permanenza fuori stampa dopo le accuse di abusi sessuali al suo autore, Blake Bailey. W.W. Norton ha annunciato la nuova decisione dopo che la scorsa settimana la distribuzione e la promozione della biografia era stata sospesa.

Non è chiaro cosa succederà con le copie a stampa, ancora non vendute e la versione in audiolibro. La biografia, pubblicata il 6 aprile in una prima tiratura di 50 mila copie, è tuttora disponibile sul sito di Amazon. La casa editrice ha messo fuori stampa con effetto immediato anche 'The Splendid Things We Planned', il memoir di Bailey uscito nel 2014, ma il biografo viene liberato dall'esclusiva e "se vuole potra' cercare un editore altrove", si legge in un memo allo staff in cui la presidente di Norton, Julia Reidhead, annuncia una donazione pari all'anticipo "a sei cifre" ricevuto da Bailey a organizzazioni che difendono le vittime di molestie sessuali.

"Philip Roth: The Biography" era approdata due settimane fa nella classifica dei libri piu' venduti. Per Bailey, che ci ha lavorato per anni avendo avuto pieno accesso a parenti, amici, ex amanti, diari, lettere e altri documenti di archivio, era stato l'apice del lavoro da biografo. Autore di "vite" di altri scrittori americani come Richard Yates e John Cheever, Bailey era stato contattato da Roth nel 2012, sei anni prima di morire, per portare a termine un progetto su cui lo scrittore, dopo esser stato per decenni il narratore di se stesso attraverso personaggi come Alexander Portnoy, Nathan Zuckerman e Mickey Sabbath, meditava da quando nel 1996, l'ex moglie Claire Bloom lo aveva fatto a pezzi nel memoir "Leaving a Doll's House". Il lavoro di Bailey aveva diviso la critica. Molti erano rimasti a disagio per il lasciapassare accordato dall'autore al complesso rapporto di Roth con l'altro sesso.

La pubblicazione aveva fatto riemergere accuse vecchie e nuove, l'ultima di Valentina Rice, una executive del libro, che afferma di esser stata stuprata nel 2015 da Bailey a casa del critico letterario del New York Times dove era rimasta a dormire. Si e' scoperto quindi che negli anni Novanta, quando insegnava inglese in una scuola media di New Orleans, Bailey avrebbe rivolto attenzioni morbose ad allieve allora tredicenni e avrebbe poi sfruttato la relazione speciale per sedurle una volta maggiorenni.

Mettere fuori stampa un libro di successo dopo la pubblicazione e' altamente inconsueto. Piu' frequente la decisione di non pubblicare, come quando l'anno scorso Hachette mise all'indice il memoir di Woody Allen "A proposito di niente" dopo il ritorno alla ribalta delle accuse della figlia adottiva Dylan di averla molestata da piccola. (ANSA).