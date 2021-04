Chiari, dalla lettura alla genitorialità

Non solo libri a Chiari, Capitale Italiana del Libro, perché la sensibilità nei confronti della cultura abbraccia anche il tema della genitorialità consapevole e della crescita serena dei bambini: si apre l'8 aprile nell'ambito del progetto "Bambini e genitori, cresciamo insieme" il ciclo di incontri in streaming promossi dall'Associazione L'impronta in collaborazione con Il Leone Verde edizioni e il Comune di Chiari. In programma ogni giovedì del mese di aprile alle 20.30 e dedicati a neogenitori (di bambini da 0 a 5 anni) e operatori della prima infanzia, gli incontri prendono le mosse dal lavoro sull'educazione alla genitorialità che Il Leone Verde svolge ormai da 15 anni attraverso libri scritti da pediatri, psicologi, ostetriche e professionisti dell'infanzia, e con il blog "il bambino naturale" sempre aggiornato e ricco di informazioni gratuite. Nel primo appuntamento, dal titolo "L'attesa come progetto di vita", ci sarà la pediatra e autrice Elena Balsamo, che esplorerà il delicato momento della gravidanza non solo come preparazione all'accoglienza di una nuova vita ma anche come occasione di consapevolezza interiore.

"Come ci insegna Nati per Leggere, che quest'anno avrà un parco dedicato alla Microeditoria di giugno, l'educazione è fondamentale, e non solo per la lettura, ma per porre le basi di una crescita serena e quindi per una società di adulti, fondata su solide basi", afferma Daniela Mena, direttrice Rassegna Microeditoria, "Ecco quindi che la pluriennale collaborazione con la casa editrice Leone Verde, con cui tra l'altro promuoviamo a Chiari la Fiera del Bambino Naturale, ha trovato posto all'interno del programma di Capitale del Libro, anche come esempio di editoria indipendente, che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano in un settore delicato, come quello educativo". Tutti gli incontri (i prossimi in programma il 15, il 22 e il 29 aprile) sono visibili in diretta streaming e on demand sulla pagina Facebook del Comune di Chiari e sui canali Facebook e YouTube di Microeditoria e Bambino Naturale.

