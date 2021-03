Marianna Corona, l'esordio narrativo con 'Fiorire tre le rocce'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - MARIANNA CORONA, FIORIRE TRA LE ROCCE, (GIUNTI, PP 408, EURO 18,00). Sarà in libreria il 31 marzo l'esordio narrativo di Marianna Corona, 'Fiorire tra le rocce', un memoir pubblicato da Giunti e accompagnato dall'introduzione e dalle illustrazioni del padre, Mauro Corona.

Saga familiare, storia di una vita in montagna, ricerca spirituale, 'Fiorire tra le rocce' è la testimonianza di una lotta e della ricerca della "via dell'equilibrio quando la vita si fa ripida".

A Erto, il paese delle Dolomiti friulane segnato dalla tragedia del Vajont e amato dai climber per le sue magnifiche falesie, c'è una via di roccia che si chiama 'Mari's Bad Rock Day', dedicata a Marianna Corona in ricordo del giorno in cui lei, proprio su quella parete si bloccò, senza riuscire più a salire né a scendere. Ma Marianna ancora non sapeva che quella era solo una sorta di prova generale, in vista del passaggio ben più duro che la vita le avrebbe riservato nel 2017, un tumore al colon: la malattia, di fronte alla quale non c'è allenamento o tecnica che venga in soccorso, ma bisogna cercare dentro di sé le risorse per farcela. Una battaglia che racconta nel memoir dove dedica anche spazio alla sua passione e rivisitazione dei fondamenti dello yoga che la ha portata a diventare insegnante nel 2017.

Un cammino che è insieme mentale e fisico: fatto dell' amore per la natura e per la gente semplice di una donna coraggiosa.

