Premi: Hemingway 2021, in presenza 24-26 giugno a Lignano

(ANSA) - UDINE, 27 MAR - Si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 24 al 26 giugno l'edizione 2021 del Premio Hemingway, che quest'anno celebra il 60/o anniversario dalla scomparsa del grande autore statunitense (2 luglio 1961) al quale è intitolato, e che si annuncia come uno tra i primi eventi di questo genere in Italia programmato in presenza. Lo hanno comunicato oggi gli organizzatori della manifestazione, il Comune di Lignano Sabbiadoro e la Fondazione Pordenonelegge.

Confermate le quattro categorie portanti del Premio, che riflettono quattro "angoli visuali" della poliedrica personalità di Ernest Hemingway: letteratura, avventura del pensiero, testimone del nostro tempo, fotografia. Con l'aggiunta quest'anno di una quinta categoria, "Omaggio Ernest Hemingway all'Ospitalità lignanese", un "unicum" 2021 "che permetterà di portare a Lignano anche uno dei vincitori del Premio Hemingway 2020 - hanno sottolineato gli organizzatori - saldando così la frattura con il territorio di un'edizione 2020 celebrata solo in via digitale, a causa dell'emergenza coronavirus". Siglato dal sindaco di Lignano Luca Fanotto e dal Presidente di Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti un accordo di collaborazione triennale "per scommettere sul futuro - hanno spiegato - con la messa a fuoco delle prossime tre edizioni, 2021, 2022 e 2023".

Intanto, si è riunita anche la Giuria del Premio Hemingway, presieduta dallo scrittore Alberto Garlini, curatore di Pordenonelegge. "Stiamo definendo la rosa dei vincitori 2021 e il lavoro è a buon punto - ha anticipato Garlini - speriamo con questa 37/a edizione di poter dare un segnale forte di speranza e fiducia al territorio e al pubblico della cultura". (ANSA).