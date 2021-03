Dantedì, la Divina Commedia in realtà virtuale 3D

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Varcare le soglie dell'Inferno e vivere alcuni momenti significativi della Divina Commedia. E' possibile - a 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e in occasione del Dantedì - grazie un cortometraggio di 7 minuti in Realtà Virtuale 3D, accompagnato dalla voce di Francesco Pannofino. 'La Divina Commedia VR: l'Inferno, un viaggio immersivo', nuova produzione di ETT S.p.A., industria digitale e creativa leader nelle soluzioni immersive del patrimonio culturale italiano e internazionale, in associazione con West 46th Films S.r.l., vede la regia e sceneggiatura di Federico Basso e, per le riprese live, di Alessandro Parrello.

"Riprese live, post-produzione video, computer grafica e animazione 3D costituiscono la gamma delle tecnologie messe in campo da ETT nell'ottica di rendere l'opera fruibile secondo modalità innovative e altamente immersive" racconta Giovanni Verreschi, ad di ETT. E aggiunge: "Il pubblico è messo nella condizione di assumere lo sguardo di Dante e divenire il Poeta, facendo 'ingresso nel personaggio', vivendo la discesa agli Inferi accompagnato dal suono dei lamenti dei dannati. Si tratta di metafore visive potenti nella restituzione di un viaggio straordinario, il cui senso ultimo non è soltanto guardare o lasciarsi trasportare dai versi della Commedia, ma anche assimilarne le atmosfere, come se quelle figure, quei colori e quei suoni fossero oggetto di un'esperienza irripetibile. Un modo di incontrare la Divina Commedia e il suo autore da un'angolazione inedita e coinvolgente: un'esperienza innovativa che in futuro potrebbe aprire le porte a un viaggio immersivo attraverso altri capolavori della letteratura".

Lo spettatore ha, infatti, la possibilità di riconoscere Dante smarrito nella "selva oscura" ai confini dell'Inferno, per poi assumerne letteralmente lo sguardo e diventare il Poeta. Oltre alla dimensione visiva, il progetto riserva un'attenzione particolare al sound design, all'architettura del suono capace di tracciare i contorni di un'esperienza a 360°, un fattore coerente con le invenzioni dantesche. Il Poeta, infatti, nella Divina Commedia si sofferma più volte sulle voci, sui rumori, sulle suggestioni acustiche che percorrono l'Ultraterreno. Sulla stessa linea d'onda si colloca l'ideazione delle musiche originali di Marco Morini.

'La Divina Commedia VR: l'Inferno, un viaggio immersivo' è destinata al mercato delle piattaforme VR, dei festival e dell'audiovisivo in generale, alle istituzioni museali e scolastiche, ai canali cinematografici e televisivi. (ANSA).