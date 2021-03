Arriva 'La Divina Commedia a misura di social'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - L'opera del Sommo Poeta arriva su Instagram, Facebook e TikTok con 'La Divina Commedia a misura di social', l'iniziativa lanciata dal progetto letterario 'La Setta dei Poeti estinti' a 700 anni dalla morte dell'Alighieri e per il Dantedì del 25 marzo.

Protagonista della diretta inaugurale sarà il 20 marzo alle 19.00 Giulio Ferroni, docente di Letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma e autore, tra gli altri, del volume 'L'Italia di Dante' (La nave di Teseo), che è anche prezioso consulente dell'iniziativa de 'La Setta dei Poeti estinti' che ha il patrocinio della Società Dante Alighieri.

E per il Dantedì del 25 marzo è attesa, tra gli incontri, la diretta delle 21.30 con Giulio Ravizza, marketing lead di Facebook Italia, in cui verranno approfondite le opportunità create per il settore culturale proprio dall'utilizzo dei social network.

'La Divina Commedia a misura di social' porterà alla riscoperta dei personaggi, i luoghi, le storie della Divina Commedia di cui verranno letti alcuni tra i più bei canti. I contenuti saranno poi divulgati attraverso i canali Instagram, Facebook e TikTok de 'La Setta dei poeti estinti', tra gli account letterari più seguiti in Italia con oltre 315 mila follower. Il progetto, curato dal giornalista Emilio Fabio Torsello, fondatore de La Setta dei Poeti estinti e dall'attrice e docente Mara Sabia, ha un format dedicato soprattutto ai giovani: il 76% degli oltre 315mila follower de La Setta dei Poeti estinti ha tra i 13 e i 34 anni, una fascia d'età che ricomprende non solo quanti ancora studiano durante la scuola dell'obbligo ma anche universitari e giovani professionisti. In occasione dei 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, quindi, il progetto letterario de 'La Setta dei Poeti estinti', ispirato al film di Peter Weir 'L'Attimo fuggente', vuole rendere omaggio alla figura del Sommo Poeta, avvicinando tutte le fasce di pubblico alla letteratura.

Tutti gli eventi saranno annunciati di volta in volta sulle pagine social de "La Setta dei Poeti estinti". (ANSA).