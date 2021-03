Tornano gli sgangherati camorristi di Pino Imperatore

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - PINO IMPERATORE, TUTTI PAZZI PER GLI ESPOSITO (SALANI LE STANZE , PP 294, EURO 16,00). Pino Imperatore torna a raccontare le avventure tragicomiche della famiglia di camorristi napoletani più sgangherata ed esuberante di sempre in 'Tutti pazzi per gli Esposito' che sarà in libreria il primo aprile per Salani Le Stanze, mentre si attende l'uscita nelle sale del film 'Benvenuti in casa Esposito' con Giovanni Esposito, Francesco Di Leva e Antonia Truppo.

Tonino, erede del defunto boss Gennaro Esposito, viene continuamente messo alla berlina dalla moglie Patrizia, dai figli, dai suoceri e persino dai tre animali allevati fra le mura domestiche, un coniglio e due iguana. Intanto nel rione Sanità proseguono gli scontri di camorra per il controllo del territorio e il clan De Luca viene decimato. I camorristi superstiti si riuniscono in gran segreto e si contano: tra morti, malati, detenuti, pentiti e traditori passati al nemico, le alternative sono ormai poche, anzi una soltanto. Viene presa una decisione estrema, Tonino, il buono a nulla di famiglia, dovrà essere il reggente fino a quando le acque non si saranno calmate. E ovviamente cominciano per tutti i guai seri.

Autore di sei romanzi, tra cui il bestseller 'Benvenuti in casa Esposito', varie opere teatrali e racconti, vincitore dei principali premi per la scrittura umoristica, Imperatore che da anni vive ad Aversa ed è dirigente del Comune di Napoli dove si occupa di eventi culturali, pari opportunità e diritti giovanili, torna alla famiglia Esposito dopo il successo della serie noir umoristica partita con 'Aglio, olio e assassino' e seguita con 'Con tanto affetto ti ammazzero' che vede protagonista l'ispettore Gianni Scapece con la sua scoppiettante squadra investigativa della trattoria Parthenope e la famiglia Vitiello, insieme al commissario Carlo Improta, opzionata a sua volta per un film. (ANSA).