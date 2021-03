Dantedì, 'Divine improvvisazioni' a Chiari Capitale Libro

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - 'Divine improvvisazioni' teatrali sui canti della Commedia di Dante, dell'Associazione Idea Teatro, in una piazza Zanardelli trasformata in palcoscenico, daranno il via a Chiari, Prima Capitale italiana del Libro, alle iniziative per celebrare il Dantedì del 25 marzo 2021. Alle ore 12.00 anche sulle pagina Facebook del Comune di Chiari e di Chiari Prima Capitale del Libro.

L'iniziativa, che durerà tutto il 2021, segnerà l'apertura di successivi eventi - che si spera possano essere in presenza - che andranno a comporre un percorso culturale dedicato ai 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri.

"Siamo orgogliosi che anche Chiari possa ospitare questo importantissimo anniversario. Come Prima Capitale Italiana del Libro stiamo lavorando alacremente per offrire un ricco e straordinario programma culturale alla città e all'Italia intera: il programma del Dantedì è uno dei primi frutti che possiamo vedere del grande lavoro che in questi mesi abbiamo realizzato. Questo corona i nostri sforzi e ci spinge ancora più ad addentrarci nel nostro percorso" ha detto l'assessore alla Cultura, Chiara Facchetti.

Sempre il 25 marzo, Chiari ospiterà 'A riveder… le stelle!', il jukebox letterario dantesco sui personaggi della Divina Commedia con l'attore e regista Alessandro Pazzi di Pontos Teatro. Due appuntamenti: uno alle 11 rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori e uno alle 18.30, rivolto a tutti coloro che vorranno partecipare, in streaming sulla pagina Facebook. Mentre alle 20.30 si terrà 'Per Virtute E Canoscenza': lo spettacolo di e con Lucilla Giagnoni, attrice impegnata già da domenica 21 febbraio sul canale culturale Rai5 in seconda serata con la messa in scena dei canti danteschi. Per Virtute E Canoscenza, tappa conclusiva di questo percorso attraverso la Divina Commedia, verrà messo in onda dalla rete bresciana Teletutto, in diretta dalla prestigiosa Sala Repossi al primo piano del Municipio clarense.

Il programma di iniziative si concluderà con un incontro speciale dei Miseralibri, il Gruppo di Lettura della Biblioteca comunale Fausto Sabeo, su Biondo era e bello: la biografia lirica di Dante Alighieri di Mario Tobino, il 26 marzo alle 20.30 online su Zoom. (ANSA).