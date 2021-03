Dante700, Treccani lo celebra a tempo di rap e in radio

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dante Alighieri viene celebrato a tempo di rap in un appuntamento virtuale pensato da Treccani in collaborazione con Milano Digital Week, per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Il 18 marzo alle 19.30, Murubutu e Claver Gold, due degli esponenti più conosciuti dello storytelling rap in Italia, converseranno con Jessica Chia, giornalista del Corriere della Sera, dando voce alla loro interpretazione dell'Inferno di Dante, per la prima volta sui canali social di Treccani e di Milano Digital Week. E per un giorno, quello del Dantedì il 25 marzo, Dante sarà con 'A rimirar che radio' il social media manager dell'account Instagram di Rai Radio2 e di Treccani.

In bilico fra narrazione e performance musicale, nell'incontro del 18 marzo organizzato da Treccani l'evoluzione della lingua italiana viene raccontata attraverso i testi della nuova generazione di artisti musicali. Una profonda riflessione sulla genesi del concept album che reinterpreta alcuni personaggi e concetti della terza cantica con un percorso di attualizzazione e comunicazione che passa attraverso i suoni e le metriche tipiche della musica rap. Figure come quelle di Caronte, Pier della Vigna, Taide verranno rilette alla luce di tematiche contemporanee quali dipendenza da sostanze, bullismo, prostituzione, individualismo, che sempre più caratterizzano la nostra società.

Pubblicato nel 2020, 'Infernvm', l'album dei due artisti, trova la sua ispirazione proprio nel Sommo Poeta. Di grande successo, tanto da essere stato votato come 'Miglior Album Hip Hop Italiano', dopo aver riscosso un'approvazione unanime sia dalla critica che dal pubblico, verrà ristampato nel 2021.

L'iniziativa a 'A rimirar che radio' vedrà gli account Instagram di Treccani e Rai Radio2 impegnati sinergicamente per tutta la giornata del 25 marzo. La voce social di Rai Radio2 'si esprimerà' in dolce stilnovo, accoglierà i conduttori e alcuni cantanti sulla piattaforma solo se si esprimeranno in terzine e interagirà con gli utenti nelle storie attraverso operazioni di gamification dedicate a Dante Alighieri e alle sue opere.

Treccani, col suo account @treccanigram, interverrà in diretta fornendo la definizione di alcune delle parole e dei concetti chiave del mondo dantesco che saranno citati nel corso della giornata. (ANSA).