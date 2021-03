Dante dalla voce di Sermonti, Emons lancia flash mob

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Molte città italiane risuoneranno dei versi della Divina Commedia nella voce del grande Vittorio Sermonti per il Dantedì che si celebra il 25 marzo e per tutto il mese di marzo. A lanciare la nuova operazione, una sorta di flash mob, è Emons Libri & audiolibri che ha in catalogo 'La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti', per i 700 anni dalla morte dell'Alighieri. Per tutto il 25 marzo, la metropolitana di Roma trasmetterà dai suoi altoparlanti, sui treni e in banchina, dei brevi estratti della Commedia dantesca, lo stesso farà la metropolitana di Brescia che inoltre, per il mese di marzo, rende disponibile per i passeggeri un estratto di 20 minuti dell'audiolibro 'La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti' sull'applicazione Bresciaapp. A Padova le attività sono molteplici: nei luoghi storici come il Caffè Pedrocchi, Gran Guardia e Loggia Amulea saranno trasmessi alcuni canti integrali, nei centri commerciali, supermercati e negozi aderenti, si sintonizzeranno su alcune radio che trasmetteranno pillole dell'audiolibro. Ataf di Firenze ha risposto all'appello con grande partecipazione mettendo a disposizione gli altoparlanti delle biglietterie aziendali. Sarà inoltre possibile ascoltare la lettura della Commedia di Sermonti anche chiamando il centralino di Ataf: verrà infatti diffusa la lettura nel messaggio di attesa. Ataf invierà una notifica dedicata tramite app e inserirà la news sul sito, con link alle pillole audio. Grazie al network Rete delle Reti, 31 biblioteche in tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria, e le biblioteche Lombarde e Fondazione per leggere diffonderanno alcuni estratti della Commedia tramite altoparlanti, negli ingressi o in tutte le sale. Mlol e Mlol Scuola, piattaforma che eroga i servizi di prestito online a utenti di circa 1600 tra biblioteche e scuole renderanno disponibile gratuitamente sulle loro piattaforme per tutti gli abbonati il primo canto della Divina Commedia Emons.

E i festeggiamenti per Dante vanno oltre confine: il comune di Massagno in Svizzera trasmetterà nelle scuole e nelle piazze della città estratti dalla Divina Commedia targata Emons. "Dante è l'autore più importante del nostro paese, celebrarlo è un grandissimo piacere oltre che un dovere. L'Italia festeggerà per tutto l'anno il grande poeta fiorentino e anche Emons ha voluto celebrarlo, alla sua maniera: attraverso l'ascolto. Abbiamo l'onore di avere in catalogo 'La Divina Commedia' impreziosita dalla lettura e dal commento di Vittorio Sermonti, e ci è sembrato doveroso renderla disponibile a più ascoltatori possibile. Visto che le limitazioni causate dalla pandemia non permettono di organizzare eventi consueti, abbiamo scelto di portare Dante anche in luoghi inusuali per la letteratura, come centri commerciali e mezzi pubblici, oltre che nelle biblioteche del territorio nazionale, luogo fondamentale per la promozione della lettura e avamposti culturali. Dobbiamo ovviamente ringraziare Ludovica Ripa Di Meana che non solo è stata subito entusiasta dell'iniziativa, ma ha partecipato nella scelta dei brani da trasmettere" spiega Carla Fiorentino, direttrice editoriale Emons. (ANSA).