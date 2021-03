Premio Lattes Grinzane, mercoledì 14 aprile i 5 finalisti

TORINO - Il Premio Lattes Grinzane non si ferma nonostante la situazione di emergenza sanitaria e continua a dialogare con il mondo scolastico e quello editoriale. Mercoledì 14 aprile saranno designati i cinque romanzi finalisti e il vincitore del Premio speciale dell'undicesima edizione. L'annuncio avverrà a mezzo stampa e sul sito fondazionebottarilattes.it, sulla pagina Facebook e sull'account Twitter della Fondazione Bottari Lattes. In base all'andamento dell'emergenza sanitaria Covid-19, sabato 29 maggio a Cuneo, il Premio Lattes Grinzane incontrerà, in un appuntamento speciale, gli studenti e le scuole del territorio.

Organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes e dedicato a Mario Lattes, il Premio Lattes Grinzane è rivolto a opere di narrativa italiana e internazionale pubblicate in Italia fra gennaio 2020 e gennaio 2021. Le ultime edizioni sono state vinte da Elif Shafak nel 2020 e Alessandro Perissinotto nel 2019.

I cinque romanzi finalisti vengono selezionati dai docenti, intellettuali, critici e scrittori che formano la Giura Tecnica e sono quindi affidati alla lettura e al giudizio di 400 studenti delle Giurie Scolastiche, in 25 scuole superiori, da Bolzano a Trapani. Il vincitore sarà proclamato sabato 2 ottobre, nella cerimonia al Teatro sociale Busca di Alba. Il Premio Speciale Lattes Grinzane è assegnato direttamente dalla Giuria Tecnica a un'autrice o autore internazionale di fama riconosciuta a livello mondiale, che abbia raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico. Nell'ultima edizione è stato assegnato a Haruki Murakami.