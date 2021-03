Loredana Germani, A Roma San Giovanni

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - LOREDANA GERMANI (a cura di), A ROMA SAN GIOVANNI. STORIE QUOTIDIANE DI UN QUARTIERE MILLENARIO (Edizioni della Sera, pp.130, 12 Euro). C'è chi lo chiama la periferia del centro o il centro della periferia: di certo quello di San Giovanni è un quartiere che di storia e di storie ne ha da raccontare. Lo spiega bene Loredana Germani, curatrice del libro "A Roma San Giovanni", pubblicato da Edizioni della Sera, nel quale si offre al lettore la possibilità di vivere un viaggio emozionante tra le strade, le piazze e i ricordi di uno dei quartieri più affascinanti della Capitale. Il volume, che inaugura la collana RomAntica dedicata ai racconti di quartiere ed è arricchito dalla prefazione di Andrea Carraro e la postfazione di Sandro Bonvissuto, permette di scoprire tutto ciò che caratterizza San Giovanni, soffermandosi sulle sue due anime, quella sacra, con l'imponente Basilica e la Scala Santa, e l'altra profana, con il celebre e anticonvenzionale Concertone del Primo Maggio. Ricco di informazioni, di aneddoti e di curiosità, il libro, grazie ai racconti di autori tutti originari di San Giovanni o di zone limitrofe che restituiscono sulla pagina la loro testimonianza viva e appassionata, delinea il ritratto di un quartiere ricercato e popolare allo stesso tempo, un luogo in cui si può girovagare nel famoso mercato di via Sannio o ammirare gli eleganti villini di inizio Novecento, ma anche perdere un appuntamento "perché non era quello giusto" o "scoprire una musica che non avevi mai sentito prima". (ANSA).