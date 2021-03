LibridaAsporto+GoodBook.it per unire librerie e lettori

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - A un anno dall'esperienza di LibridaAsporto che nel lockdown del 2020, a causa del Covid-19, ha portato i libri dalle librerie ai lettori, nasce LibridaAsporto + GoodBook.it per creare comunità e scambio intorno al libro. L'obiettivo della nuova iniziativa è portare il libro ovunque rispettando le realtà locali, valorizzare le librerie sparse sul territorio italiano e permettere a sempre più lettori di scoprire le nostre librerie.

"E' il momento di fare un passo in avanti, aggiungere un tassello, lettori lontani a librerie lontane, condurli in un luogo dove potranno confrontarsi, scegliere, decidere, acquistare la loro prossima lettura nella libreria a loro più vicina. In una delle più grandi e longeve piattaforme sociali dedicate al mondo del libro, GoodBook.it, uno spazio virtuale agevole e tecnologicamente duttile per riunire librerie e lettori" spiegano in una nota gli ideatori dell'iniziativa.

"Nel 2020 i libri sono stati uno dei pochi beni culturali disponibili, e quando non era così i librai, la rete di lettori, i portali si sono mossi fisicamente e creativamente, hanno immaginato modi per portare i libri da chi ne aveva bisogno.

Le settimane di chiusura delle librerie al pubblico hanno dimostrato come non basta avere qualcuno che consegni libri a casa in un pacco, è l'esperienza a fare la differenza. Il lettore ha bisogno del suo libraio, o di un libraio attento, del confronto, del rapporto e dello scambio umano tra chi vende il libro e chi lo compra. Ha bisogno della sua libreria e della piazza intorno alla sua libreria, dei lettori che frequentano quella libreria. Del rapporto tra libreria e spazio sociale" sottolineano nella nota. (ANSA).