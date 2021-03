Alice resta a casa di Castagna e Ponti da Wattpad a libreria

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - MANLIO CASTAGNA - MARCO PONTI, ALICE RESTA A CASA (MONDADORI, PP 288, EURO 17,00). Pubblicato su Wattpad, un capitolo ogni due giorni, vincitore del Watty 2020 per la migliore storia young adult su Wattpad Italia , a un anno dal primo lockdown arriva in libreria per Mondadori 'Alice resta a casa', romanzo per ragazzi di Manlio Castagna e Marco Ponti.

Alice Lai ha 15 anni quando le scuole vengono chiuse a causa di un nuovo, sconosciuto virus. Vietato uscire se non per estrema necessità. Una reclusione forzata in cui Alice non sta poi tanto male, c'è sempre Internet e il telefono per sentire la sua inseparabile amica Andrea. Proprio lei un giorno le fa il nome di un nuovo youtuber: Skià e Alice lo va a cercare per curiosità. Skià dice cose che nessun altro ha il coraggio di dire e soprattutto, attraverso il video lui può vedere la vera Alice, quella che non si mostra (quasi) a nessuno. E sarà seguendo la voce di Skià, il suo sguardo magnetico, le sue parole rivelatrici che Alice potrà varcare i limiti che la tengono rinchiusa, affrontare le proprie paure, percorrere il confine tra sogno e veglia. Costruirsi un paio d'ali, tutte sue, per levarsi in volo.

"Voglio mia mamma. Voglio mio padre. Voglio i miei amici (anche se non li ho mai voluti). Voglio la scuola. Pure la puzza di chiuso e di sudore nella classe. Voglio le passeggiate per le strade dietro casa. Voglio sedermi al parco a leggere i miei libri che ora non riesco più a toccare. Voglio la vita che avevo, che pure se faceva schifo è un milione di volte meglio di questa. Voglio sradicare un palazzo dal marciapiede e scaraventarlo in aria fino al centro del cielo, solo per vendetta. Voglio sollevare i mari e gli oceani, perché sono incazzata nera" dice la protagonista nel libro che è ricco di riferimenti cinematografici e musicali raccolti in un'appendice in fondo al libro.

Castagna, scrittore, sceneggiatore e regista, da oltre vent'anni nell'organizzazione del Giffoni Film Festival, di cui dal 2007 al 2018 è stato vicedirettore artistic, è autore fra l'altro della trilogia bestseller Petrademone (Mondadori). Ponti è regista e sceneggiatore cinematografico. Tra i suoi film, il cult movie 'Santa Maradona', vincitore di due premi David di Donatello e i grandi successi di pubblico 'Io che amo solo te' e 'La cena di Natale' ed autore del romanzo 'Ombre che camminano' (Salani). (ANSA).