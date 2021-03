Strega: record proposte, 62 libri per l'edizione 2021

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Sono 62 i libri proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2021. È il più alto numero dal 2018, anno in cui il Comitato direttivo ha modificato il regolamento per cui ciascun Amico della domenica può segnalare singolarmente, con il consenso dell'autore, un'opera. Nel 2018 le proposte erano state 41, nel 2019 erano 57 e nel 2020 erano 54.

Gli ultimi 17 titoli sono stati pubblicati sul www.premiostrega.it alla chiusura delle segnalazioni, il 4 marzo.

Queste le ultime proposte arrivate: 'Lettere alla moglie di Hagenbach' (Rubbettino) di Giuseppe Aloe, proposto da Corrado Calabrò; 'Non è di maggio' (Arkadia) di Luigi Romolo Carrino , proposto da Wanda Marasco; 'Contorni opachi' (Bertoni) di Anthony Capuana, proposto da Vito Bruschini; 'Il marajà di Firenze' (Arkadia) di Paolo Ciampi, proposto da Giuseppe Conte; 'La modella di Klimt' (Baldini+Castoldi) di Gabriele Dadati, proposto da Gian Arturo Ferrari; 'La sirena dei mari freddi' ((Di Felice Edizioni) di Roberto Michilli, proposto da Francesca Pansa; 'Al passato si torna da lontano' (Rizzoli) di Claudio Panzavolta, proposto da Enrico Deaglio; 'Stjepan detto Jesus, il figlio' (Salani) di Maria Rita Parsi, proposto da Gianpiero Gamaleri; 'La vera storia di Martia Basile' (Libri Mondadori) di Maurizio Ponticello, proposto da Maria Cristina Donnarumma; 'Non dipingerai i miei occhi' (Jouvenve) di Grazie Pulvirenti, proposto da Massimo Onofri; 'La gioia della scrittura' (Kairos Edizioni), di Lorenza Rocco Carbone, proposto da Marcello Rotili; 'Il dannato caso del Signor Emme' (Exorma) di Massimo Roscia , proposto da Umberto Croppi; 'Il dono di Antonia' (Einaudi) di Alessandra Sarchi, proposto da Valeria Parrella; 'Raffaello in guerra' (Aliberti compagnia editoriale) di Stefano Scansani, proposto da Raffaella Morselli; 'La piazza' (Robin Edizioni) di Angela Vecchione, proposto da Piero Mastroberardino; 'L'anno che a Roma fu due volte Natale' (Sem) di Roberto Venturini, proposto da Maria Pia Ammirati e 'La congiura del rompighiaccio' (La Musa Talìa) di Umberto Zuballi, proposto da Paolo Cirillo.

I dodici candidati saranno annunciati lunedì 22 marzo, alle ore 12.00. (ANSA).