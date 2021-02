Quentin Tarantino, primo romanzo a giugno per Nave di Teseo

Quentin Tarantino, ''C'era una volta a Hollywood'', pubblica il suo primo romanzo in contemporanea mondiale e in Italia uscirà con La nave di Teseo a giugno. I diritti sono stati venduti in 25 Paesi.

"Sono felice e onorata - dichiara Elisabetta Sgarbi, Publisher della Nave di Teseo - di annunciare la pubblicazione del romanzo di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood con La nave di Teseo.

Un vero romanzo che precede il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo drammaturgo che il lettore italiano scoprirà il prossimo giugno quando il romanzo uscirà in contemporanea mondiale.

Questo romanzo - che è un grande atto d'amore nei confronti del cinema e della cultura italiana - conferma nella convinzione che ho avuto sin dagli anni '90, quando pubblicai la sceneggiatura di Pulp Fiction, che Quentin Tarantino è uno scrittore straordinario, oltre che il regista che conosciamo.

La nave di Teseo ha chiuso un accordo con l'agenzia William Morris per il romanzo e un saggio. Contestualmente alla pubblicazione del romanzo, inizieremo a riproporre le sue sceneggiature, a partire da Pulp Fiction, che uscirà in luglio.

Il catalogo della Nave di Teseo, che in questi giorni festeggia i cinque anni dalla pubblicazione del suo primo libro (Pape Satan Aleppe di Umberto Eco), dunque, dopo l'autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente, e quella di Oliver Stone, Cercando la luce, si arricchisce ulteriormente di una nuova voce che dal Cinema incontra la Letteratura."