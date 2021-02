Parte Pordenonescrive, 40 allievi da tutta Italia

(ANSA) - PORDENONE, 01 FEB - Al via domani "Pordenonescrive 2021", una grande aula digitale con 40 studenti impegnati da tante latitudini in Italia con allievi da remoto persino in Danimarca e in Svizzera.

Pordenonescrive 2021 sarà grande catalizzatore di energie femminili: parteciperanno infatti 33 allieve donna e 7 corsisti uomini. C'è chi studia e chi lavora a casa, ci sono dirigenti, liberi professionisti, operatrici sanitarie, docenti, pensionati, imprenditrici e imprenditori: tutte e tutti accomunati dalla curiosità per la parola scritta e per come questa si possa comporre - pazientemente e creativamente - in un romanzo costruito con tecnica e fantasia.

Si parte con la lezione introduttiva a cura di Alberto Garlini, dedicata alla genesi di un romanzo: per approfondire i meccanismi creativi e il lavoro da affrontare per "vedere" una storia nella sua interezza e concepire una struttura narrativa accattivante per i lettori.

Pordenonescrive proseguirà fino al 2 marzo con le lezioni, e laboratori connessi, di Mariapia Veladiano, sui rapporti fra fiction e vita, quindi sulle esperienze dell'autore stesso; di Chiara Valerio, sulla capacità per l'autore di fare immedesimare i lettori nei suoi personaggi; e di Gian Mario Villalta, che si occuperà dello stile da adottare, ovvero la particolare voce dell'autore al servizio di un intreccio narrativo: fra lingua comune e tecnica, fra tradizione letteraria, lingua dei personaggi e voce demiurgica dello scrittore. (ANSA).