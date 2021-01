Dante: Toscana lo celebra con due giornate dedicate e eventi

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Due giornate, il 25 marzo e il 14 maggio, consacrate a Dante con il Dante Day e il nuovo 'Corteo delle bandiere'. E' quanto prevede il calendario di eventi interattivo e multimediale per celebrare il Sommo Poeta nel 700/o anno dalla sua morte. con il coinvolgimento della 'Carica dei 101' ovvero le realtà toscane (94 comuni e sette aree geografiche, Lunigiana, Garfagnana, Casentino, Mugello, Maremma e Val di Chiana) citate da Dante nei canti della Divina Commedia. Tra le iniziative, presentate a Palazzo Strozzi Sacrati, anche una app promossa da Fondazione Sistema Toscana che coinvolgerà turisti e appassionati di storia e letteratura in una caccia al tesoro (che prevede anche premi) basata sulla vita di Dante e sul suo rapporto con i territori e il progetto 'Le vie di Dante' con itinerari turistici e cicloturistici appositamente progettati da Toscana Promozione Turistica nell'ambito di un progetto interregionale tra Toscana ed Emilia Romagna. Rai.doc proporrà inoltre un documentario sulla vita del poeta, mentre una mostra fotografica - che unirà foto storiche Alinari e scatti contemporanei di Massimo Sestini a tema dantesco - sarà allestita inizialmente al primo piano della presidenza della Regione e poi proseguirà il suo percorso in vari comuni per ritornare infine al museo Casa di Dante a Firenze.

L'organizzazione sarà sviluppata dal 'Comitato per le celebrazioni dantesche', presieduto dal presidente della Regione Eugenio Giani e composto dal direttore della Fondazione Sistema Toscana Paolo Chiappini, dal direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo, dal consigliere del presidente per i rapporti con gli enti locali Tommaso Triberti, dal responsabile per la cultura all'interno del Gabinetto del presidente Cristina Lanari, dal presidente della Commissione cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi, dall'assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi e dal portavoce di Giani Cristina Manetti. (ANSA).