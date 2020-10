Libri: 'Arrivano parole dal Jazz' con versi di Nicola Vacca

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - E' in libreria dal 6 ottobre scorso 'Arrivano parole dal Jazz' di Nicola Vacca edito da 'Oltre edizioni', un progetto in versi dedicato a questo genere musicale attraverso i suoi protagonisti. Il libro è composto di quattro sezioni. La prima, 'Le bocche d'oro del jazz', contiene ritratti di alcuni tra i più grandi musicisti: i cosiddetti "fiati", da Miles Davis a Clifford Brown passando per Chet Baker e altri ancora. La seconda, 'Donne che cantano il jazz', dedicata alle più belle voci femminili che hanno cantato e reso grande il jazz, da Nina Simone a Sarah Vaughan passando per Billie Holliday e altre ancora. La terza, 'Le grandi mani del jazz', contiene suggestioni sui grandi musicisti che con le mani hanno reso grande il jazz: da Duke Ellington a Michel Petrucciani. La quarta, 'Perché amo il jazz', contiene una serie di poesie sul jazz. Il libro, con la prefazione di Vittorino Curci, è illustrato dai disegni di Alfonso Avagliano, che ha colto i jazzisti citati dal poeta in versione minimal ed essenziale. Nicola Vacca, scrittore, poeta e critico letterario originario della Puglia, collabora alle pagine culturali di quotidiani e riviste e dirige "Zona di disagio". (ANSA).