Torna Portici di carta, la libreria più lunga del mondo

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Portici di Carta - la libreria en plein air più lunga del mondo - torna, sabato 17 e domenica 18 ottobre, per la sua XIV edizione nelle strade di Torino. In un anno particolarmente difficile per il comparto degli eventi dal vivo, la kermesse libraria - dedicata a Luis Sepúlveda - non ha voluto mancare l'appuntamento con il suo pubblico: nel pieno rispetto delle normative anti-contagio. Protagoniste le librerie, ma anche gli editori, ma gli scrittori, i bibliotecari, gli insegnanti, i tanti lettori e volontari coinvolti.

Tra i protagonisti Carmen Yáñez, Alessia Gazzola, Sacha Naspini, Simonetta Agnello Hornby, Domenico Quirico, Domenico Dara, Ugo Revello, Bruno Tognolini, Saolo Lucci, Luigi Ballerini, Giorgio Vacchiano. Ospiti Edizione e/o e Camelozampa.

La XIV edizione di Portici di Carta si apre con l'inaugurazione, venerdì 16 ottobre alle 17:30 presso il Mausoleo della Bela Rosin, dell'installazione di Assemblea Teatro dedicata a Sepúlveda, in occasione della quale saranno esposti scatti di grandi fotografi. Gli incontri e i reading sono in programma presso l'Oratorio San Filippo Neri e, per la prima volta, nel Cortile di Palazzo Turinetti - Intesa Sanpaolo in via Santa Teresa. Confermato in Piazza San Carlo lo Spazio Bimbi, il gazebo dedicato alle iniziative per i più piccoli, coordinato, curato e gestito dalle Biblioteche Civiche Torinesi.

Non mancherà anche il tradizionale appuntamento con le passeggiate letterarie, curate da Alba Andreini. (ANSA).