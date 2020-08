Libri: Harry e Meghan. Libertà, storia dei duchi di Sussex

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - HARRY E MEGHAN LIBERTA'- OMID SCOBIE E CAROLYN DURAND (HarperCollins - Euro 19,50 - Pagine 398 - Traduzione di Roberta Zuppet)- L'atteso libro dell'astate Harry e Meghan. Libertà, che racconta tutti i dettagli della storia d'amore tra il principe Harry Windsor e l'attrice americana Meghan Markle, arriverà in libreria a breve, il 27 agosto. Ma chi si aspetta rivelazioni piccanti rimarrà deluso. Gli autori, i due corrispondenti di corte, Omid Scobie e Carolyn Durand, sono andati oltre i gossip che hanno coinvolto il duca e la duchessa di Sussex fin dall'annuncio del loro fidanzamento , soffermandosi sulla vita della coppia, seguita in ogni sua fase dai due giornalisti, da quando è sbocciato l'amore alle nozze anticonvenzionali, fino all'annuncio sconvolgente dell'intenzione di lasciare la famiglia reale e prendere il controllo della propria vita.

Quando la notizia della storia d'amore tra l'affascinante principe reale, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e della compianta Lady Diana, e l'intraprendente attrice americana diventò di dominio pubblico, scatenò un circo mediatico internazionale. Ma mentre il duca e la duchessa di Sussex hanno continuato a finire sulle prime pagine dei giornali - per il fidanzamento, le nozze, la nascita del loro bellissimo figlio, Archie, e la decisione senza precedenti di ritirarsi dagli impegni di corte e lasciare la famiglia reale -, in pochi conoscono la vera storia del principe Harry e di Meghan Markle.

Per la prima volta, Harry e Meghan. Libertà va oltre i titoli scandalistici per rivelare i dettagli più intimi del loro corteggiamento, del matrimonio e della convivenza tra le mura del Palazzo, smentendo anche preconcetti e menzogne che hanno perseguitato i duchi di Sussex da una parte all'altra dell'oceano.

In quanto membri del selezionato gruppo di giornalisti che segue la Royal Family britannica e i suoi impegni, Scobie e Durand hanno seguito da vicino la vita di questa giovane coppia.

Infatti, nella biografia, gli autori passano in rassegna malignità, indiscrezioni offensive e commenti razzisti, rivelando la verità sul rapporto di Meghan con la famiglia reale, comprese la duchessa di Cambridge e la regina Elisabetta.

A questo si aggiungono la storia mai raccontata della spaccatura tra Harry e il fratello, il principe William, la fine del rapporto tra Meghan e suo padre e il desiderio del duca e della duchessa di avere più libertà e riservatezza per la loro famiglia e di allontanarsi dalle maldicenze dei tabloid. Basato su informazioni esclusive e scritto con il contributo delle persone più vicine alla coppia, Harry e Meghan. Libertà è un ritratto sincero, ravvicinato e disarmante di due giovani disinvolti e popolari che non hanno paura di rompere con la tradizione, decisi a crearsi una nuova vita lontano dai riflettori e a costruire un'eredità umana lasciando un segno tangibile nel mondo.

Scrittore e popolare commentatore reale residente a Londra, Omid Scobie è royal editor di Harper's Bazaar, contributor di Abc News e ospite abituale di Good Morning America. Carolyn Durand, sua cara amica e collega, è una scrittrice, ha vinto un Emmy Award come produttrice e vanta una lunga relazione giornalistica con la monarchia, costruita in decenni di collaborazione. (ANSA).