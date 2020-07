In autunno nuovo romanzo saga "Fairy Oak" di Gnone.

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - In occasione del 15esimo anniversario dalla pubblicazione della prima storia della saga e a 10 anni di distanza dall'uscita dell'ultimo volume, sarà pubblicato in autunno un nuovo romanzo della serie fantasy per ragazzi "Fairy Oak, bestseller internazionale di Elisabetta Gnone.

Ad annunciarlo la casa editrice Adriano Salani Editore (GeMS - Gruppo editoriale Mauri Spagnoli). La saga di Fairy Oak, uscita per la prima volta in Italia il 26 ottobre 2005 con il romanzo Il segreto delle Gemelle sempre edito da Salani, è stata tradotta in 23 Paesi, vendendo oltre 4 milioni di copie, e si è attestata come vero e proprio fenomeno mondiale che ha conquistato il cuore di più generazioni di lettori.

!La notizia di un ritorno a Fairy Oak ci ha riempito di gioia.

Essere nuovamente, insieme alle lettrici e ai lettori di ogni età, nel mondo meraviglioso di Fairy Oak, frutto della fantasia di un'autrice straordinaria come Elisabetta Gnone, è un grande regalo per noi in primis e per tutti coloro che hanno amato e sono cresciuti con queste storie" commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani. Il nuovo, attesissimo romanzo di Fair Oak è previsto in uscita per Adriano Salani Editore nell'autunno 2020.

Elisabetta Gnone è nata a Genova, ha studiato a Milano e giovanissima è entrata alla Walt Disney, dove è diventata direttore responsabile delle riviste femminili e prescolari e per la quale ha anche ideato la serie a fumetti W.I.T.C.H. Oggi vive con la sua famiglia sulle colline del Monferrato, scrive libri per ragazzi e grazie alla serie di Fairy Oak e Le storie di Olga di carta, è una delle autrici più amate a livello internazionale. (ANSA).