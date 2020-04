Librai Led, riaprire solo se in sicurezza

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Mentre sono ancora in vigore misure che costringono le persone dentro casa e sospendono la mobilità, viene chiesto a noi librai e, di conseguenza ai nostri lettori, di tornare a muoverci per raggiungere le librerie. Ma a quali condizioni? In merito alla proposta di riaprire le librerie, molte e molti di noi nutrono una serie di dubbi e perplessità che ci piacerebbe fossero sciolti". E' uno dei passi della lettera inviata al premier Giuseppe Conte da Led (Librai Editori Distribuzione in rete) che in poche ore ha raccolto oltre 150 firme di librai in tutta Italia, da Bookish di Roma a Trame di Bologna.

I librai chiedono più attenzione e sicurezza per tutta la filiera editoriale, cliente compreso. "Riaprire le librerie non può essere considerato un puro gesto simbolico, ma deve essere un'azione strutturata e gestita nella sua complessità, così come dovrebbe avvenire per tutte le altre attività necessarie alla vita sociale".

In mancanza di garanzie, molti librai si riservano di non riaprire l'attività nemmeno dopo l'entrata in vigore del decreto, almeno finché non sarà possibile esercitare il loro lavoro nelle condizioni e con le tutele adeguate. (ANSA).