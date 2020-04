Libri per bimbi e ragazzi nella Pasqua con lockdown

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 10 APR - Albi per volare con la fantasia o per affrontare e vincere le proprie paure, proposti da Mondadori Ragazzi. Tante sorprese online del topo-scrittore Geronimo Stilton. E mini enciclopedie Rizzoli per scoprire i versi degli animali. E poi la magia dei classici con una nuova edizione di Alice nel Paese delle meraviglie (Rizzoli) che le illustrazioni di Helen Oxenbury rendono attuale e moderna. Nell'anomala Pasqua 2020, con il lockdown per la pandemia, non mancano le proposte editoriali per bambini e ragazzi, tra titoli da riscoprire, nuove edizioni ed ebook.

Arriva anche una favola sul coronavirus, 'Il Tempo dei Colori ' (Vanda Edizioni) di Agnese Bizzarri che aiuta i bambini a immaginare di poter superare questa battaglia con la forza dei loro colori. Sul sito www.geronimostilton.it bambini e adulti potranno trovare diverse storie del topo-scrittore più amato dai ragazzi da Il piccolo libro della gentilezza a Il tesoro di Rapa Nui , tutti Piemme e disponibili gratuitamente in modalità sfogliabile.

Perfette per la Pasqua le avventure di un morbido coniglietto che con una squadra di giocattoli si cimenta nel dipingere le uova pasquali: è 'Salviamo la Pasqua!' (Jaca Book), scritto e illustrato dalla tedesca Friederike Rave. A proposito di coniglietti imperdibile 'Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough' (Rizzoli), storia della vita di un coniglietto che valeva la pena di essere vissuta, di Rebecca Dautremer.

Ebook gratuiti proposti anche da Gallucci tra cui troviamo 'I racconti delle fate' di Carlo Collodi con disegni di Giuliano Ferri e 'Uno yankee alla corte di Re Artù' di Mark Twain con disegni di AntonGionata Ferrari. E' ora disponibile anche sulla piattaforma Disney+, 'Stargirl' (Mondadori) di Jerry Spinelli, un classico del grande autore per ragazzi sull'importanza dell'anticonformismo. (ANSA).