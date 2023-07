Clara McGregor a Ischia, vorrei lavorare con Sorrentino

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - "Adoro La Grande Bellezza vorrei lavorare con Paolo Sorrentino". Clara McGregor è protagonista al 21/o Ischia Global Film and Music Festival: ha appena presentato con successo in anteprima nazionale You Sing Loud, I Sing Louder, un road movie familiare dove appare accanto al padre, il celebre attore scozzese Ewan. Ma parla molto anche del suo amore per l'Italia e della sua voglia di girare un film nell'isola verde (dove era già stata due anni fa ospite della kermesse prodotta da Pascal Vicedomini), magari un nuovo progetto da costruire con l'amica regista Emma Westenberg.

"I miei luoghi preferiti? La lunga spiaggia dei Maronti e il misterioso Castello Aragonese", risponde pronta la talentuosa Clara (che è anche autrice della colonna sonora del film presentato a Forio). "Vediamo cosa accadrà, non ho ancora programmi precisi per il futuro e lo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood rende tutto più incerto e difficile da pianificare". Una lotta che Clare sostiene con decisione: "Sono al fianco delle loro rivendicazioni per una più giusta e equa retribuzione, al cento per cento. Certo non è facile scegliere di non lavorare, tenere duro. Però ben venga ogni lotta! Certo se iniziassero a scioperare anche gli attori tutto si risolverebbe sicuramente più in fretta", nota.

Ma quando lavorate insieme, suo padre le dà dei consigli? "Mi lascia fare a modo mio e questo è importante, c'è fiducia reciproca", sottolinea la 27enne McGregor che nel passato non ha avuto un rapporto facile con il celebre genitore. E il film in qualche modo ne parla, senza riserve. Presentato in anteprima a Austin in Texas poi all'International Film Festival di Karlovy Vary, è proprio la storia di un padre e una figlia ventenne, in viaggio da San Diego al Messico per incontrare un amico pittore.

Si rivedono dopo dieci anni e tra di loro il clima è molto teso, la ragazza è andata da poco in overdose, è ancora arrabbiata con il padre, colpevole ai suoi occhi di aver costruito una nuova famiglia. E nella vita reale anche i genitori di Clara si sono separati, ma adesso le incomprensioni sembrano essere acqua passata. A vantaggio di una nuova coppia d'oro nel cinema.

