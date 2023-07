Qui comando io, a Ischia Global film di Moccia in anteprima

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Sarà presentato in anteprima assoluta il 14 luglio al 21esimo Ischia Global Film & Music festival "Qui comando io' l'ultimo film di Federico Moccia prodotto da Alexandra Cinematografica e Neo Art Producciones, co-produzione internazionale con Rai Cinema. La proiezione sarà accompagnata al cinema Delle Vittorie di Forio d'Ischia dal regista romano (ore 21, ingresso gratuito). Tratto da una vicenda vera il film racconta come la sentenza di un Tribunale italiano possa cambiare in modo imprevedibile i rapporti all'interno di una famiglia Nel cast Simone Montedoro (il papà Filippo), Daniela Virgilio (la mamma Michela), Aida Folch (l'amante Lucrezia), Corinne Cléry (la nonna Dora), Maurizio Mattioli (il nonno Cesare) I bambini sono Alessio Domenicantonio, Azzurra Dottori, Gabriele Cristini Alessandro Ceriani, insieme a tanti altri piccolI attori coinvolti.

La storia prende spunto da una sentenza di separazione del Tribunale di Trieste, ed ha inizio con una inusuale decisione del giudice: vista la lite dei coniugi per conservare la casa di famiglia e nell'impossibilità di capire chi sia il genitore giusto con cui il bambino debba vivere, assegna l'appartamento al bambino della coppia e stabilisce che saranno i genitori ad alternarsi ogni lunedì. Si tratta però di una sentenza è provvisoria: tra sei mesi il giudice deciderà chi rimarrà a vivere con il bambino avvalendosi della supervisione di un assistente sociale. Francesco, nove anni si convince così di essere il Boss della casa, scatenando situazioni rocambolesche.

I suoi genitori si accuseranno a vicenda e spunterà anche Lucrezia, non solo una rivale della madre, ma una donna antipatica e sfacciata. Durante la cena della vigilia di Natale di tutto ma alla fine la coppia capirà quanto Francesco sia importante per la loro vita. L'uscita in sala è prevista per il prossimo autunno. Il festival organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, propone oltre 200 proiezioni tutte gratuite nelle sale di Porto e di Forio d'Ischia e nelle piazza di Casamicciola e Lacco Ameno, e incontri con i protagonisti. la kermesse è realizzata in collaborazione con Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar con la partecipazione di The Hollywood Reporter e di Rai - Radio2. (ANSA).



