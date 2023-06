Hardwicke-Carson, donne cinema in carriera a Ischia Global

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - La regista americana Catherine Hardwicke ("Twilight" ,"Tell It Like a Woman") e la cantante Sofia Carson saranno tra le protagoniste della 21esima edizione dell'Ischia Global Film and Music Festival (dal 9 al 16 luglio), promosso il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, dove ritireranno il premio "Donne in carriera" e sono attese al classico Forum "La parola alle donne" presieduto dalla produttrice inglese Trudie Styler con la partecipazione straordinaria della compositrice premio Oscar Diane Warren, di Edwige Fenech, Lola Ponce, Dorothy Canton, della regista afgana Sonia Nassery Cole.

Nello straordinario panel femminile anche l' agente delle star di Hollywood Lena Roklin, la manager Johanne Colonna, le attrici Lina Sastri, Angela Pagano, Maria Pia Calzone insieme alle giovani Didi Anderson, Giulia Andò, Selene Caramazza, Claudia Marchiori, Ria Antoniou, Caterina Milicchio, Alicia Chiesa e Martina Marotta, con il contributo della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, delle agenti Luisa Pistoia e Carolina De Andreis, delle casting directors Barbara Giordani e Anna Maria Sanbucco, con la madrina del Festival Soleil Sorge, le fotografe ucraine Vicoolya e Saida, la ballerina Anastasia Kuzmina, la modella Carolina Stramare, le anchorwomen Rai Mara Venier, Monica Setta ed Eleonora Daniele, la showgirl Giulia Salemi e altre artiste italiane e internazionali.

Hardwicke presenterà in anteprima nazionale il suo recente film con Toni Colette e Monica Bellucci "Mafia Mamma" (girato in Italia) mentre Warren e Carson testimonieranno del successo della canzone "Applause" candidata all'Oscar 2023 per il film "Tell it like it woman" prodotto da ILBE e We do it Together.

Ischia Global 2023 è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia con Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar e la partecipazione di The Hollywood Reporter e di Rai - Radio2. (ANSA).



In collaborazione con:

Ischia Global Festival