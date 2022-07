Ischia Global, a Gaetano Curreri il premio Walton

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Va a Gaetano Curreri il Premio Ischia William Walton Award 2022 dell'Ischia Global Film & Music festival che ha voluto rendere omaggio al musicista, cantante e compositore leader del gruppo musicale degli Stadio, evento all'interno della ricca sezione musicale, protagonisti da Paolo Belli a Clementino, da Andrea Griminelli a Francesco Facchinetti, Maria Nazionale, Valentina Stella, Mario Venuti, Doborah Johnson, Nicole Slack Jones, Agostino Penna, B Band, Spillenzia.

Per celebrare Curreri sabato 16 luglio proiezione in piazza a Lacco Ameno del film 'Borotalco' di Carlo Verdone con l'indimenticabile colonna sonora degli Stadio. "Festeggeremo i suoi 70 anni appena compiuti - annuncia Tony Renis, presidente onorario del festival - onorando una carriera importante costruita con il suo inconfondibile gruppo e non solo. Autore prolifico e generoso, sin dagli anni 70 in dialogo con personaggi come Vasco Rossi e Lucio Dalla, Curreri ha vinto anche un Sanremo e avviato sempre interessanti collaborazioni con nomi importanti della musica italiana".

Nella sezione musicale coordinata da Paolo Belli anche, Extraliscio, Marcello Cirillo, Demo Morselli, Erminio Sinni.

Mario Venuti (Ischia Art Award) presenterà il documentario "Qualcosa brucia ancora" diretto da Daniele Gangemi.

L'Ischia William Walton Music Legend Award, intitolato al musicista inglese che scelse l'isola verde come sua residenza, è stato assegnato nelle precedenti edizioni a Luciano Pavarotti, Sting, Burt Bacharach, Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Harry Bellafonte, Mike Stoller, Sir Tim Rice, Quincy Jones, Diane Worren e Al Bano. Roby Facchinetti e Geoff Westley.

Ischia Global, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, per la ventesima edizione è presieduto da Jim Sheridan e Trudie Styler, realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, è promosso dall' Accademia internazionale arte Ischia insieme a Riflessi Tatatu RS Productions e Givova, Banca Ifs e MedMar. (ANSA).



