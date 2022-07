Ischia Global con Trudie Styler isola delle donne

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - Ischia Global 2022 sempre più in rosa con una ampia sezione dedicata alle donne protagoniste del cinema e dell'industria dello spettacolo accompagnata da una pioggia di premi: sarà presieduto dalla produttrice e regista inglese Trudie Styler, il Forum permanente 'La parola alle donne' , clou mercoledì 13 luglio al Regina Isabella nell'ambito della ventesima edizione del Film & Music Festival. Già nutrito l'elenco delle adesioni di personalità da molti paesi; la stratega della comunicazione Netflix Lisa Taback (USA), le produttrici Dorothy Canton (USA), Chiara Tilesi e Federica Artiano, le registe Sophie Lane Curtis, Sonia Nassery Cole (attivista afgana) e Roberta Lena, l'agente Michelle Liebtreu (UK), la giornalista turca Asligul Atasagun. Con loro le attrici dell' anno Haley Bennett e Susy del Giudice, Lina Sastri, Clara ed Esther McGregor, Marianna e Angela Fontana, Maria Nazionale, Sofia Milos, Aurora Giovinazzo (Breakout Actress of the Year) Lola Ponce (Friends of Ischia), Francesca Tizzano, Ema Kovac, Caterina Milicchio, Daria D'Aloja, Martina Difonte, Martina Marotta, la modella Avigal Medhanie Mihreteab, le casting-director Barbara Giordani, (Ischia People Awards) e Teresa Razzauti, le cantanti Valentina Stella, Nicole Slack Jones e Valeria Altobelli e alla make-up artist Daniela Argiolas. Conclusioni di Silvia Chiave, console generale d'Italia a Los Angeles. A lei e a Chiara Tilesi verrà consegnato il Premio Ischia Humanitarian Award per 'One of Us' la serie sulle 'donne italiane (stra)ordinarie' che si sono distinte negli USA in diversi settori. 'Humanitarian" anche alle autrici Giulia Minoli ed Emanuela Giordano (insieme agli attori Domenico Macri' e Daria D'Aloja) per il documentario 'Se dicessimo la verità' sulla criminalità organizzata. Il Social Cinema Forum (11 luglio) con Rosalba Giugni presidentessa di Marevivo è il classico appuntamento per testimoniare l'impegno del mondo dello spettacolo per il rispetto dei diritti civili. Ischia Global, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto per l'edizione 2022 dal regista irlandese Jim Sheridan e dal presidente onorario Tony Renis, è realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, la partecipazione di Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rs Productions, Tatatu, Banca Ifis e Isaia. L'evento è promosso dall' Accademia internazionale Arte Ischia col patrocinio di Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Croce Rossa, Siae, Nuovo Imaie e i Comuni di Ischia, Lacco Ameno e Forio (ANSA).



