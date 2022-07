Ischia Global Festival, a Skolimowski il Premio Truman Capote

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - A Jerzy Skolimowski, maestro del cinema polacco la XX edizione dell'Ischia Global Film & Music festival (10-17 luglio) assegna il Premio Ischia Truman Capote, dedicato al grande autore americano che amò l'isola verde. Con Skolimowski reduce dal Gran Premio della Giuria a Cannes con il suo film 'Eo' arriverà anche il giovane attore Lorenzo Zurzolo, rivelazione quest'anno sulla Croisette nel cast dell'acclamata opera, rilettura di un classico di Bresson.

"Per una edizione speciale premiamo un pezzo di storia del cinema, il grande Jerzy Skolimowski, che ricordiamo ha anche una significativa carriera di attore - dichiara Tony Renis, presidente onorario del Festival -. E' un onore celebrare un innovatore della settima arte nell'est europeo, autore premiatissimo da Berlino a Cannes, Venezia (che gli ha attribuito anche il Leone d'oro) grazie a opere come 'Moonlighting', 'Essential Killing', fino all'ultimo successo, ancora a Cannes, ex aequo con le 'Otto Montagne'. Ed è importante che accanto a lui, classe 1938, premieremo il futuro ovvero il ventiduenne romano Zurzolo, in grande ascesa dopo la prova nel cast di 'Eo' con Isabelle Huppert, già lanciato dalla serie Netflix Baby''. Zurzolo è anche tra i protagonisti di Prisma, la nuova serie italiana di Amazon Prime Video.

Truman Capote come è noto visse per quattro mesi nel 1949 a Forio d'Ischia, descrivendo con amore l'isola in libri, lettere e reportage. Skolimowski, regista, sceneggiatore, attore è anche un pittore. Nelle passate edizioni il riconoscimento è andato a scrittori come Maurizio de Giovanni, Donato Carrisi, Giancarlo de Cataldo, lo scorso anno al regista americano Bennett Miller e a Erri De Luca. (ANSA).



