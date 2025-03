Gene Hackman, i figli possono ereditare secondo gli avvocati

Il testamento di Gene Hackman è stato aperto, ma questo non è bastato a dissipare l'incertezza sul futuro dell'eredità della star 95enne trovata morta insieme alla moglie Betsy Arakawa nella loro villa di Santa Fe, in Nuovo Messico, il mese scorso.

Il due volte premio Oscar ha lasciato tutti i suoi beni (per un valore di 80 milioni di dollari) alla donna, sposata in seconde nozze nel 1991. I tre figli che Hackman ha avuto con la precedente consorte Faye Maltese - Christopher, 65 anni, Elizabeth, 62 anni, e Leslie, 58 anni - non sono nominati nel documento filtrato ai media. Ma poiché il medico legale ha stabilito che Arakawa è morta sette giorni prima del marito, i figli resterebbero gli unici ad avere diritto sull'eredità in base alle leggi sulla successione americane, anche se erano stati esclusi nel documento che la star ha firmato nel 1995 e poi modificato per l'ultima volta nel 2005.

I tre Hackman non hanno commentato pubblicamente quanto riportato da media statunitensi e dalla britannica Bbc dopo aver consultato esperti legali. Arakawa, di 65 anni, è probabilmente morta l'11 febbraio per la sindrome polmonare da hantavirus, una malattia rara e potenzialmente fatale trasmessa dai roditori. Hackman sarebbe deceduto una settimana dopo, il 18 febbraio, per complicazioni cardiovascolari, con l'Alzheimer come fattore determinante. Il 26 febbraio, le autorità del New Mexico hanno trovato i loro corpi insieme a quello di uno dei cani - morto di fame e sete - nella loro villa fuori Santa Fe, del valore di 3,8 milioni di dollari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA