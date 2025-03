Isabella Rossellini, oggi è il grande giorno degli Oscar

"Oggi è il grande giorno degli Oscar.

Ieri sera ero con i miei due angeli custodi e attrici preferite Laura Dern e Alba Rohrwacher ed Edoardo Ponti è venuto a darmi un bacio e a farmi gli auguri. Edoardo è il figlio di Sophia Loren e Carlo Ponti. Sono così commossa". Lo scrive su Instagram Isabella Rossellini, a poche ore dalla cerimonia degli Academy Awards che la vedono candidata per la prima volta, come miglior attrice non protagonista per l'interpretazione di suor Agnes in Conclave di Edward Berger, postando due scatti in cui appare accanto alle due attrici e a Ponti.



