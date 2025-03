Oscar, da Cruise a Rossellini 30 attori mai premiati

NEW YORK, 01 MAR - Il conto alla rovescia per la grande notte del cinema è iniziato. Il 2 marzo si alza il sipario sulla 97/a edizione degli Oscar, l'evento che da quasi un secolo fa tenere il fiato sospeso alle celebrity, desiderose di mettere le mani sulla famosa statuina ma solo pochi di loro avvereranno un sogno: per la maggior parte la serata si trasformerà in una delusione. La lista di star che sono andate casa a mani vuote è lunga, nonostante film campioni d'incassi e l'adorazione da parte dei fan. Eddie Murphy, ad esempio, è sulla scena da quando aveva solo 19 anni, è una sorta di re della risata che ha fatto divertire milioni di persone in tutto il mondo, eppure è stato candidato solo una volta nel 2007 come miglior attore non protagonista per Dreamgirls, senza vincere tuttavia. Stesso copione per Harrison Ford: anche mister Indiana Jones è tornato a casa a mani vuote. Isabella Rossellini, figlia di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, spera che domenica sia la volta buona: è suor Agnes in Conclave, ed è candidata come miglior attrice non protagonista.

Dovrà vedersela con Monica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Zoe Saldaña (Emilia Pérez). Non le portò fortuna l'interpretazione indimenticabile di Dorothy Vallens in Velluto Blu (Blue Velvet, 1986) del compianto David Lynch.

La lista di attori blasonati ma senza Oscar comprende anche Bradley Cooper, Michael Keaton, Benedict Cumberbatch, Steve Carell, Angela Bassett, Annette Bening, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Antonio Banderas, Glenn Close. L'attrice di Attrazione Fatale è considerata una delle migliori e anche più famose al mondo, ma finora la statuetta per lei è rimasta un miraggio. A secco anche Johnny Depp, tra gli attori più pagati di Hollywood, a fronte di tre candidature come miglior attore per La maledizione della prima luna (2004), Neverland - Un sogno per la vita (2005) e Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2008). Neanche Tom Cruise ha mai messo le mani su una statuina, tra il 1990 e il 2023 è stato candidato quattro volte e i suoi ruoli in film come Nato il quattro luglio o Top Gun: Maverick non sono stati giudicati all'altezza del riconoscimento. Non è andata bene neanche a Michelle Pfeiffer: l'attrice delle Relazioni Pericolose è stata candidata per tre volte, ma non ha mai vinto.



