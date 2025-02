L'ultima Cena, film di chiusura del festival Los Angeles, Italia

La proiezione speciale, alla vigilia della notte degli Oscar, di 'The Last Supper - L'ultima cena' di Mauro Borrelli, sabato 1 marzo all'Hollywood Chinese Theatre, chiuderà la 20ª edizione di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival promosso dall'Istituto Capri nel mondo col sostegno del Ministero della Cultura insieme ad Intesa Sanpaolo, il patrocinio del Maeci, del Mimit e del Mit, in collaborazione con il sistema Italia sulla West Coast (Consolato Generale, Istituto di Cultura, Ice ed Enit) e la partecipazione di Riflessi - Made in Italy, Givova, Rainbow ed Adamantis Europe Ltd, Scabec e Studios International - Roma.

'The Last Supper' è una rappresentazione dell'ultimo atto di amore e sacrificio divino, raccontata attraverso gli occhi di coloro che camminarono accanto a Gesù Cristo. Nel cast con Jamie Ward anche James Faulkner, Robert Knepper, Henry Garrett, James Oliver Wheatley, Daniel Fathers, Nathalie Rapti Gomez, Ben Dilloway.

"Ho affrontato questa storia con un profondo rispetto per l'accuratezza storica - spiega il regista - dando vita all'Ultima Cena come potrebbe essere avvenuta realmente, con ambientazioni autentiche e un forte senso di realismo. Ho voluto catturare quel fragile equilibrio tra amore e tradimento, vita e sacrificio". Il film uscirà in esclusiva nelle sale cinematografiche Usa il 14 marzo, produttore esecutivo il cantautore di musica cristiana Chris Tomlin, che proporrà anche una nuova canzone. Il progetto è realizzato dagli stessi creatori di The Case for Christ e God's Not Dead.

"Siamo orgogliosi di proporre per la prima volta sullo schermo The Last Supper di Mauro Borrelli, evento straordinario che unisce il talento artistico italiano con gli investimenti produttivi americani. Combinazione che rispecchia la filosofia del nostro Festival: ovvero un ponte ideale tra la Penisola e gli USA voluto dall'Istituto Capri nel Mondo sin dal 1995.

Festeggeremo quest'anno quindi il trentennale di "Capri, Hollywood" dice il fondatore delle due kermesse Pascal Vicedomini ricordando il lavoro fatto al fianco di Lina Wertmuller e Marina Cicogna insieme a Franco Nero e Tony Renis.

Los Angeles Italia 2025 avrà tra principali ospiti il regista Pupi Avati che, insieme al fratello produttore Antonio, presenterà in anteprima Usa 'L'orto americano'. Con loro anche Sergio Castellitto con una retrospettiva comprendente il film 'Conclave' di Edward Berger per il quale sono candidati agli Oscar Isabella Rossellini (attesa il 28 febbraio all'Istituto Italiano di Cultura per un omaggio del team italiano coordinato dal console generale Raffaella Valentini) e l'arredatrice Cynthia Sleiter (insieme a Suzie Davis per la production-design).Trenta le anteprime americane. Presidenti della kermesse tricolore 2025 sono Raffaella De Laurentiis, il premio Oscar Nick Vallelonga e Franco Nero.

