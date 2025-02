Edward Berger regista dell'anno al festival Los Angeles, Italia

Dopo il premio del cinema britannico ai Bafta di Londra, Edward Berger riceve l'omaggio del cinema italiano. Al filmmaker tedesco, in corsa per otto Oscar col film 'Conclave', andrà infatti il riconoscimento come migliore regista del 2025 nell'ambito della 20ª edizione del Los Angeles, Italia festival. Sarà l'attore Sergio Castellitto, che Berger ha diretto nel suo thriller sull'elezione papale, a consegnargli il trofeo. La cerimonia si terrà lunedì 24 febbraio al Chinese Theater, sull'Hollywood Boulevard, a pochi passi dal Dolby, dove domenica verranno assegnati gli Academy Awards.

"Onore a Berger e al suo immenso talento confermato con 'Conclave' dopo aver conquistato Hollywood con'Niente di nuovo sul fronte occidentale (miglior film in lingua non inglese per l'Academy nel 2023). La sensibilità mostrata nell'immaginare un dietro le quinte dell'elezione pontificia denso di sorprese è meritevole di ogni encomio. Siamo certi che gli darà altre importanti soddisfazioni", dice Pascal Vicedomini, fondatore e produttore dell'evento, promosso con il sostegno del ministero della Cultura e di Intesa Sanpaolo e col patrocinio del ministero degli Esteri, delle Imprese e del Turismo.

"Siamo felicissimi di omaggiare anche Sergio Castellitto, talento poliedrico e completo, un gigante del cinema italiano nel mondo che ha saputo consolidare la propria storia artistica in film che sono nella storia del cinema", dichiara Raffaella de Laurentiis, presidente onorario del festival che dal 2006 cerca di far conoscere e valorizzare nella mecca del cinema i talenti nostrani.



