'Follemente', ecco l'Inside Out del primo appuntamento

Tra 'Inside out' e il Woody Allen di 'Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere',arriva in sala il 20 febbraio in ben 500 copie con 01 'Follemente' di Paolo Genovese, ovvero il dietro le quinte del primo appuntamento tra due single, Piero (Edoardo Leo) e Lara (Pilar Fogliati). Per molti questo film potrebbe eguagliare il successo di 'Perfetti sconosciuti' di cui condivide supercast e impianto teatrale di soli interni. Prodotta da Lotus Production, una società Leone Film Group, e Rai Cinema in collaborazione con Disney+, questa commedia romantica racconta il primo incontro tra Piero e Lara, guidati in tutto ciò che fanno e dicono da una super coscienza interiore composta da quattro uomini per lui e quattro donne per lei. Esattamente ad assistere Lara ci sono: Emanuela Fanelli (nel ruolo di Trilli), Maria Chiara Giannetta (Scheggia), Claudia Pandolfi (Alfa), Vittoria Puccini (Giulietta), mentre a consigliare Piero, Marco Giallini (Il Professore), Maurizio Lastrico (Romeo), Rocco Papaleo (Valium) e Claudio Santamaria (Eros). "Il tentativo è stato quello di riuscire a fare una commedia alla Woody Allen, se vogliamo fare l'esempio più alto, che abbia un umorismo di situazione e non di battuta, una cosa molto difficile, una strana alchimia che capisci se funziona solo in sala", dice a Roma Paolo Genovese, regista e autore della sceneggiatura insieme a Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi. "Al di là della ridefinizione dei ruoli tra i sessi c'è una cosa che resta immutabile nell'amore, il momento del primo appuntamento - dice Edoardo Leo -, con l'attesa di quello che succederà. E questo a qualsiasi età e in qualsiasi epoca. È quello il momento in cui ti devi mostrare nascondendo le tue fragilità, le tue paure per giocare quella meravigliosa partita a scacchi che uomini e donne continuano a fare da sempre". Per Pilar Fogliati conta invece il mistero: "Credo - dice l'attrice trentaduenne - ci sarà sempre un enorme mistero tra un uomo e una donna su cosa davvero pensa e vuole l'altro. Se si mantiene questo mistero, continueremo a essere sempre attratti l'un l'altro e sono speranzosa nella dinamica tra i sessi. Ma una cosa è certa in realtà la donna fa spesso credere all'uomo che lui stia facendo le sue scelte in maniera autonoma, ma in realtà è lei che ha lanciato dei segnali per fare in modo che l'uomo faccia quelle cose. Insomma noi donne siamo sicuramente più complesse e di questo gli uomini sono un po' invidiosi". Il futuro del cinema italiano? "C'è stato un momento a gennaio in cui i primi quattro film erano tutti italiani - dice Genovese -. Il pubblico sta quindi tornando in sala, ma se poi chiudiamo i cinema tutto questo che senso ha? Resta comunque la speranza che tutto possa migliorare. La sala resta un posto meraviglioso dove davvero puoi staccare la spina e farti raccontare una favola come da bambini faceva la nostra mamma". 'Follemente' come 'Perfetti sconosciuti' dieci anni dopo? "Speriamo - conclude il regista - che 'Follemente' possa andar bene come 'Perfetti sconosciuti'. Credo che questa sia una 'commedia pop', come si dice adesso, che strizza l'occhio al pubblico, che gli vuole bene e che ha poi sempre indulgenza per i personaggi che rappresenta".

