Vermiglio out dalla corsa agli Oscar. Isabella Rossellini candidata come migliore attrice non protagonista

In attesa della notte degli Oscar arrivano le candidature: gli annunci da Beverly Hills.

Vermiglio di Maura Delpero resta fuori

Vermiglio di Maura Delpero resta fuori dal Dolby Theater. Candidato ufficiale dell'Italia agli Oscar, la favola montanara della Delpero era entrata nella shortlist dei 15 migliori film internazionali ma non ha superato lo scoglio della cinquina. I film internazionali candidati agli Oscar 2025 sono I Am Still Here - Io Sono Ancora Qui del Brasile, Emilia Perez (Francia), Girl With The Needle (Danimarca), Flow (Lettonia) e Il Seme del Fico Sacro (Germania).

Isabella Rossellini è candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista

Isabella Rossellini è candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. E' la prima candidatura agli Oscar per la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.

Isabella Rossellini dovrà vedersela con Monica Barbaro (Joan Baez in A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Zoe Saldana (Emilia Perez).

Brody, Chalamet, Ralph Fiennes, Domingo e Sebastian Stan candidati per il miglior attore

Adrien Brody di The Brutalist, Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan in A Complete Unknown, Colman Domingo in Sing Sing, Ralph Fiennes aspirante Papa in Conclave e Sebastian Stan, giovane Donald Trump in The Apprentice sono i candidati all'Oscar per il miglior attore protagonista. Con Stan è stato candidato anche Jeremy Strong nella cinquina dei non protagonisti.

Coralie Fargeat candidata per la regia, unica donna

Coralie Fargeat è entrata in cinquina come miglior regista per The Substance. È l'unica donna nella rosa dei registi candidati, ma le previsioni della vigilia era che non ce ne fosse nessuna. Con lei sono in corsa Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist, Leone d'Argento per la regia a Venezia), James Mangold, (A Complete Unknown) e Jacques Audiard (Emilia Pérez).

