Kevin Costner, 70 anni con speranze per Horizon

I 70 anni sono un compleanno difficile da traghettare ma per Kevin Costner arriveranno il 18 gennaio con un paio di buone notizie. Nonostante difficoltà iniziali ai botteghini che stanno tenendo in scacco l'intero progetto di quattro epici film western diretti, co-scritti, prodotti e interpretati dall'attore, Horizon: An America Saga, Chapter One ha trovato un nuovo pubblico attraverso lo streaming su Netflix, raggiungendo posizioni di rilievo nelle classifiche di visualizzazione a livello globale. Ci potrebbe poi essere una love story in embrione tra il due volte premio Oscar (regia e best picture) di Ballo Coi Lupi con la da poco di nuovo single Jennifer Lopez: "Si parlano tutti i giorni dopo aver passato tempo assieme ad Aspen durante le vacanze invernali", riporta il gossip a stelle e strisce parlando di una "tenera amicizia" tra i due divi. JLo ha da poco finalizzato i termini dell'accordo di divorzio da Ben Affleck, mentre Kevin, che l'anno scorso ha chiuso dopo 19 anni il matrimonio con Christine Baumgartner, "e' un romantico vecchio stile", un tipo di uomo cioe' per cui Jen va matta.

Che c'e' di meglio di una nuova passione per alleggerire il peso dell'eta' che avanza? La Lopez e' una fan di Yellowstone, la serie di cui Kevin per anni e' stato protagonista e da cui e' uscito per dedicarsi anima, corpo e finanze al progetto Horizon.

Il primo capitolo al box office era andato male incassando poco piu' della meta' dell'investimento di Kevin, tant'e' che, dopo esser stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, il secondo capitolo diretto e interpretato da Costner con Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Isabelle Fuhrman e Luke Wilson e' rimasto finora nel cassetto.

Sarebbe dunque un bel regalo per i 70 anni se la quadrilogia si rimettesse in marcia. Horizon: An American Saga è una cronaca degli anni prima e dopo la Guerra civile puntata sulla colonizzazione del West, "una storia dell'America troppo vasta per un solo film", aveva ammesso Costner che l'ha anche scritta insieme a Jon Baird e prodotto con la Territory Pictures. Dopo essersene andato da Yellowstone Kevin non ha fatto mistero che il suo cuore e' professionalmente li' anche se tutto sta nelle mani della Warner che finora è rimasta in attesa.

Il terzo e il quarto film sono sceneggiati e pronti per le riprese e "non è la prima volta che faccio un film che poi resiste alla prova del tempo", aveva detto Costner a Venezia. Il Capter One su Netflix lo ha dimostrato. Dopo aver debuttato sottotraccia il 30 dicembre il film e' salito al settimo posto della classifica globale top 10 e al terzo posto nelle hit parade Usa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA