Da Jolie a Bolle, gli splendidi cinquantenni del 2025

Cinquant'anni e non sentirli: c'è una specie di adolescenza infinita che attraversa i due decenni che ci portano dai 30 ai 50 anni, mentre una nuova generazione di star si affaccia al trentesimo anno nel 2025. Entra infatti nel terzo decennio una flotta di cantanti di casa nostra, come Francesca Michielin (25 gennaio), Lorenzo Fragola (il 26 aprile), Mara Sattei (il 28 aprile), Tananai (8 maggio), a cui si aggiunge per grande e piccolo schermo Matilda De Angelis (11 settembre). Ma sul piano internazionale spiccano due bellissimi già idoli consacrati, che saranno trentenni nel 2025, come Gigi Hadid (il 23 aprile) e Timothee Chalamet (27 dicembre).

E a proposito di bellissimi anche tra le quarantenni splendono di naturale fascino Keira Knightley, che li compie il 26 marzo, Miriam Leone (il 14 aprile) e Bar Refaeli (il 4 giugno).

Comunque, per tornare ai cinquantenni, quello che colpisce mettendo in fila l'elenco dei compleanni del mezzo secolo nel 2025 è il fatto che nessuno li dimostri, come a dover fare innegabilmente - e lo sappiamo - una profonda riflessione sul senso dell'età legato all'aspetto fisico. Perché che ci piaccia o no sembriamo tutti più giovani, e non solo grazie alla chirurgia estetica.

Così ad aprire la schiera degli splendidi cinquantenni del 2025 è Bradley Cooper che compie gli anni il 5 gennaio e che nel nuovo anno potrebbe festeggiare tornando dietro la macchina da presa dopo i fortunati A Star is Born e Maestro. Ma qui la flotta delle bellissime è nutrita, e a segnarne il passo è la più bella tra le belle, ovvero Angelina Jolie (4 giugno), seguita da Charlize Theron (7 agosto), anche se non sono da meno le nostre Anna Valle che 50 li fa il 19 giugno e Asia Argento (il 20 settembre).

Con Milla Jovovic (il 17 settembre), ci sono anche Drew Barrymore il 22 febbraio, mentre Victoria Cabello (il 12 marzo), superato il piccolo guaio di salute, dovrebbe tornare nella prossima stagione con i suoi Viaggi pazzeschi. Spegne 50 candeline anche Eva Longoria (il 15 marzo).

Chissà se festeggerà sulle punte invece il nostro Roberto Bolle, che li compie il 26 marzo. Non c'è dubbio che sarà invece dietro ai fornelli Antonino Cannavacciulo, 50 anni il 16 aprile.

Con lui cinquantenni nel 2025 anche Michael Bublé (9 settembre) e Alessandro Siani (17 settembre). Sarà difficile invece sapere se si troverà sulle nuvole in veste di pilota o con la bacchetta in mano nel suo ruolo di direttore d'orchestra, Daniel Harding che 50 anni li compie il 31 agosto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA