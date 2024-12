Torna Il giardino dei Finzi Contini, versione restaurata in 4k

Arriva in sala, per la prima volta in versione restaurata in 4K in occasione della Giornata della Memoria, il capolavoro di Vittorio De Sica “Il giardino dei Finzi Contini”, vincitore del Premio Oscar al Miglior Film Straniero.

La distribuzione a cura di Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures.

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il capolavoro di Vittorio De Sica Il Giardino dei Finzi-Contini (1970) torna in sala con Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures per la prima volta in versione restaurata in 4K.

Tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Bassani, Il Giardino dei Finzi-Contini racconta le vicende dei Finzi-Contini, ricca famiglia ebrea dell’alta borghesia di Ferrara, e della loro vita bruscamente interrotta dalla tragica realtà della persecuzione razziale fascista, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il film, vincitore del Premio Oscar per il miglior film straniero, dell’Orso d’Oro a Berlino e di due David di Donatello e due Nastri d’Argento, è una riflessione profonda e intensa sulla memoria, l'innocenza perduta e la brutalità della storia. Indimenticabile il cast composto da Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Fabio Testi, Helmut Berger e Romolo Valli, con le straordinarie musiche di Manuel De Sica.

La riproposizione de Il giardino dei Finzi Contini in tutte le sale italiane il 27 gennaio 2025, in occasione della Giornata della Memoria e in una splendida e luminosa versione restaurata in 4k, offrirà al pubblico un'esperienza unica ed emozionante. Un doveroso omaggio alla memoria storica e al valore del cinema come testimonianza.

