'Diamanti' di Ozpetek, 'De Rome à Paris' su Champs-Elysées

Il cinema italiano accoglie il 2025 con una festa sugli Champs Elysées. Quest’anno è “Diamanti” di Ferzan

Ozpetek a celebrare il tradizionale appuntamento De Rome à Paris, in occasione degli incontri professionali tra

produttori e distributori italiani e francesi. Appena arrivato nelle sale italiane, l’ultimo film di Ozpetek sarà il

23 gennaio al cinema Publicis, a due passi dall’Arco di Trionfo, per il secondo Gala du cinéma italien. Una

proiezione in anteprima assoluta in Francia.

“Il cinema italiano è di casa a Parigi. É un privilegio mostrarlo a questo pubblico che ci ama, appassionato e

curioso, e siamo fieri di cominciare l’anno con il gala Italian Screens, un evento che è anche l’occasione di

promuovere la ricchezza e l’originalità dei nostri autori e delle nostre autrici nel quadro degli incontri

professionali De Rome à Paris. La Francia è il principale partner dell’Italia per coproduzioni e vendite e non è

raro per i nostri film avere maggiore soddisfazione al box office francese che in patria” sottolinea Roberto

Stabile, ideatore e responsabile di Italian Screens, il programma di promozione del cinema italiano all’estero,

del tax credit e degli incentivi fiscali a favore della distribuzione e delle coproduzioni, sostenuto dai Ministeri

della Cultura e degli Affari Esteri e dellla Cooperazione Internazionale.

Dopo Paola Cortellesi e il suo “C’è ancora domani” nel 2024, Tappeto rosso nel 2025 a Ozpetek (Vendite

internazionali Vision Distribution) che sarà a Parigi con Jasmine Trinca, una delle attrici del sontuoso cast del

film. Storia corale al femminile, omaggio al cinema e ai suoi mestieri, “Diamanti” avrà l’onore di uno dei più

famosi grandi schermi di Parigi, nell’unica sala ormai rimasta con le porte sull’Avenue.

Il 24 gennaio si svolgeranno invece gli incontri professionali organizzati al CNC (Centre National du Cinéma):

l’occasione di far vivere e rafforzare un partenariato che riflette la vivacità della lunga storia di coproduzioni

tra Italia e Francia. Quest’anno un programma ricco, con dieci progetti di coproduzione e sei work in progress

presentati ai distributori e produttori francesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA